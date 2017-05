Kaspersky helpt bedrijven te voldoen aan GDPR-regels

Security

Over ruim een jaar geldt binnen de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, maar beter bekend als GDPR). Bedrijven moeten vanaf dat moment de manier waarop ze persoonsgegevens opslaan en verwerken beter beveiligen.

Kaspersky Lab heeft nu een online hub geïntroduceerd die bedrijven moet helpen met het voldoen aan deze nieuwe regelgeving. De evaluatietool meet in hoeverre organisaties hier klaar voor zijn en biedt praktische adviezen in actie te ondernemen. Volgens Kaspersky is de tool hard nodig: 1 op de 5 IT-beslissers in Europa zou nog weinig besef hebben van GDPR.

Dat is potentieel risicovol: als bedrijven niet voldoen aan de regels van GDPR staan er hoge boetes in het verschiet. De Europese Unie heeft die op 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet, of tot maximaal 20 miljoen euro gezet, indien het bedrag hoger blijkt.

Veel bedrijven werken al aan een reactie op GDPR. Kaspersky laat weten dat de juridische en informatiebeveiligingsteams, evenals de mensen binnen de top van ondernemingen, hier grotendeels klaar voor zijn. De onlinehub is dan ook ontwikkeld voor de 20% van de bedrijven die hier nog niet mee bezig is en niet zeker weet welke verantwoordelijkheden ze hebben straks.

“Ondanks alle ophef doen bedrijven […] nog onvoldoende om hun gegevenspraktijken op orde te krijgen voor alle afdelingen en zo hun verplichtingen na te komen. Naast het werken met juridische of zakelijke consultancyspecialisten is het belangrijk om niet voorbij te gaan aan degenen die dagelijks met de data omgaan,” aldus Martijn van Lom, General Manager Kaspersky Lab Benelux.

Door zorgvuldige planning en een proactieve benadering kunnen bedrijven voldoen aan GDPR. De online kennisbank van Kaspersky Lab is ontworpen om sommige vragen te beantwoorden die bedrijven hebben over de GDPR, en hen in de juiste richting te sturen naar gegevensbescherming en -beveiliging.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de GDPR-regels.