HTC introduceert U11 met knijpfunctie

Krap een week geleden bleek dat het Taiwanese HTC afgelopen kwartaal minder verlies leed dan een jaar eerder. Het bedrijf denkt dat de weg omhoog weer ingezet is en brengt later deze maand een nieuw vlaggenschipmodel uit om die beweging aan kracht te doen winnen: de HTC U11.

De U11 is grotendeels een standaard smartphone, maar beschikt over een belangrijke nieuwe functie die de concurrentie niet heeft. Dat is een speciale knijp-functie, door HTC Edge Sense gedoopt. De nieuwe functie werkt door middel van een aantal in de zijkant geïntegreerde sensoren. Die registreren hoeveel druk een gebruiker uitoefent op het toestel en bepaalde hoeveelheden druk zorgen voor de lancering van bijvoorbeeld apps, of een digitale assistent. Gebruikers kunnen de functie zelf aanpassen aan hun eigen voorkeuren en instellen welke apps er geopend worden. Verder beschikt de smartphone over maar liefst drie digitale assistenten om hen te bedienen: HTC’s eigen Sense Companion, maar ook Amazon Alexa en Google Assistant.

Verder is de U11 een vrij standaard high-end smartphone. Het apparaat is iets groter dan voorganger HTC 10 en beschikt over een 5,5-inch display met 2560×1440 pixels. Het toestel is aan de voor- en achterkant voorzien van Gorilla Glass en voldoet aan de ip67-classificatie, waarmee hij stof- en waterdicht is. Het apparaat draait op een Qualcomm Snapdragon 835 processor, waarmee hij de eerste commerciële telefoon is die dat doet.

Die processor krijgt een prima 4GB aan werkgeheugen om mee te werken en de gebruiker beschikt over 64GB aan opslaggeheugen. Verder heeft het toestel een vingerafdrukscanner, die volgens HTC de telefoon niet alleen extra veilig moet maken, maar ook “sneller toegankelijk dan ooit” maakt.

Wat audio betreft beschikt de smartphone over HTC BoomSound Hi-Fi Edition. Volgens de fabrikant zorgt die functie voor extra goede audio kwaliteit, waarbij vooral de midden- en hoge tonen rijker klinken. Er zijn speakers boven en onderin het scherm geïntegreerd.

De HTC U11 heeft verder een frontcamera met zestien megapixels en een achtercamera van 12 megapixels met 1,4μm grote pixels. Het toestel heeft geen 3,5mm-connector, maar beschikt voer USB-C. HTC levert standaard een adapter mee, zodat koptelefoons wel aangesloten kunnen worden.

De HTC U11 is in Nederland vanaf juni beschikbaar in Amazing Silver (zilver), Sapphire Blue (blauw), Brilliant Black (zwart) en Ice White (wit) met een adviesverkoopprijs van €749,- incl. BTW.