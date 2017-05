Piloten: Laptopverbod in vliegtuig potentieel levensgevaarlijk

Consumer

Het hangt al een tijdje in de lucht, maar zit er nu echt aan te komen: een laptopverbod voor passagiers in vliegtuigen van Europa naar de Verenigde Staten. Die laptops mogen dan alleen nog mee in het vrachtruim. Piloten begrijpen niet wat de Amerikanen daarmee willen bereiken en zien juist extra gevaren.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten besloten enige tijd geleden al dat passagiers vanuit meerdere landen in het Midden-Oosten hun laptops en tablets enkel nog mee mogen nemen in het ruim. De veiligheidsdiensten zouden namelijk sterke aanwijzingen hebben dat onder meer terreurorganisatie IS explosieven wil verbergen in elektronica groter dan smartphones.

Om te voorkomen dat potentiële terroristen dergelijke explosieven in vliegtuigen tot ontploffing kunnen brengen, voert de Amerikaanse overheid die verboden in. De verwachting is dat de maatregel vandaag of morgen naar Europa uitgebreid wordt. Topambtenaren overleggen daar op dit moment over, maar de vraag is hoeveel zin het heeft.

Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vindt namelijk het maar een schijnmaatregel en ziet niet in wat de Amerikaanse overheid hiermee denkt te bereiken. Van Doesburg sprak met de NOS en ziet juist een gevaar in de plannen.

“Wij denken dan: een explosief kan ook in een laptop zitten die tussen de vracht ligt,” aldus Van Doesburg. Maar tegelijk is er het gevaar dat de lithium-ion batterijen spontaan brand vliegen. “Dat is in het verleden gebeurd. Zo’n brand is dan niet te blussen, want de bemanning kan er tijdens de vlucht niet bij. Dan ben je verder van huis.”

De vraag is echter niet zozeer of die maatregel naar Europa komt, maar eerder in welke vorm dit zal zijn. Onlangs schreef persbureau Reuters dat de maatregel naar een beperkt aantal Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zou komen. Op dit moment geldt er al een verbod voor landen in het Midden-Oosten, specifiek voor Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Doesburgen denkt dat de maatregel enkel is omdat president Trump graag aan het Amerikaanse publiek wil laten zien dat hij al het mogelijke doet om nieuwe terreuraanslagen te voorkomen. “Hij introduceert een nieuw terreurgevaar plus een enorm risico tijdens het vliegen,” vertelt Van Doesburgen. Op dit moment is de VNV in gesprek met diverse ministeries om duidelijk te maken dat men niet zit te wachten op dit soort maatregelen.