Google werkt aan GPS voor binnenshuis

Business

Gisteren vond de Google I/O-conferentie plaats en daarbij heeft de technologiereus een boel nieuwe aankondigingen gedaan. Een belangrijke onthulling is de ontwikkeling van GPS voor binnenhuis. De technologie moet de positie van gebruikers in gesloten omgevingen in kaart brengen.

Clay Bavor van het ontwikkelingsteam legde het volgens TechCrunch als volgt uit: “Een van de dingen die we hebben gezien, is dat [augmented reality] het beste werkt als het gekoppeld is aan de echte wereld. Des te preciezer dat gebeurt, des te beter de technologie werkt. Om die reden werken we samen met het team van Google Maps aan een dienst die apparaten toegang biedt tot zeer precieze locatie-informatie binnenhuis.”

Bavor omschrijft de functie als een “soort van GPS”, die niet met satellieten werkt. In plaats daarvan maakt de technologie, door Google Visual Positioning Service (VPS) gedoopt, gebruik van camera’s op een Tango-apparaat. Aan de hand daarvan worden “onderscheidende visuele eigenschappen in de omgeving” geregistreerd en die kan de software gebruiken om een positie vast te leggen.

Google ziet een interessante toekomst voort zich. Stel dat je op zoek bent naar een schroevendraaier in huis, maar die niet kan vinden. Je telefoon kan met behulp van VPS precies de locatie daarvan vinden. Het zou ook breder moeten werken en bijvoorbeeld in winkels en warenhuizen beschikbaar moeten zijn. De toepassingen zijn potentieel enorm breed en dat is ook precies wat het zo interessant maakt.

Bavor liet tijdens zijn presentatie weten dat de technologie op dit moment al werkt. Het is alleen de vraag wanner die uitgerold kan worden. Duidelijk is dat die in elk geval wel gebruik maakt van de dieptecameratechnologie van Google, Tango genaamd. De eerste smartphones die gebruik maken van Tango zouden dit jaar al uit moeten komen. Wellicht dat de VPS dan ook in gebruik genomen wordt.