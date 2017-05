Microsoft geeft OneNote compleet nieuw ontwerp

Apps & Software

Microsoft heeft bekend gemaakt dat OneNote de komende weken een compleet nieuw ontwerp krijgt. Het vernieuwde ontwerp zou het makkelijker moeten maken om door de app te navigeren en voor meer eenduidigheid over uiteenlopende platformen moeten zorgen.

Microsoft omschrijft de nieuwe versie volgens PCWorld als de Windows 10-versie van OneNote. Toch is de update er niet alleen voor Windows-platformen, maar juist ook voor iOS, Android, Mac en de webversie. De gedachte is dat de designelementen naar alle verschillende versies van de app komen. De enige softwareversie die niet aangepast wordt, is de Win32-versie, die blijft eruit zien zoals hij nu is.

Het nieuwe ontwerp zorgt volgens Microsoft voor een gestroomlijndere look en feel van OneNote over meerdere platformen. Veranderingen die gemaakt zijn op bijvoorbeeld een iPad zijn ook te zien in Windows. Daarnaast wordt navigatie eenvoudiger. Microsoft plaatst daarvoor een balk aan de linkerkant en voegt een aantal mogelijkheden toe voor mensen met visuele beperkingen om makkelijker de app te gebruiken.

Het voorlezen van notities zou daarom eenvoudiger moeten werken. Microsoft wil in de recent aangekondigde Fall Creators Update een functie toevoegen die de voorleesfunctie van Windows 10 zaken laat voorlezen zoals op een webpagina. Daarnaast zal machine learning gebruikt worden om afbeeldingen ‘te lezen’ en omschrijvingen van te geven voor mensen die niet goed kunnen zien.

OneNote, de digitale notitieblok van Microsoft, staat gebruikers toe om notities te tekenen, typen en kopiëren van het internet. Zo kunnen ook afbeeldingen en video’s doorgezet worden naar de app, net als audionotities en andere zaken. Alle notities worden gesynchroniseerd op meerdere apparaten en platformen. Hieronder de video waarin Microsoft de update uitlegt.