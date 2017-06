AR en VR bereiken recordhoogtes in 2017

Business

Onderzoeksbureau IDC heeft een rapportage vrijgegeven over de prestaties van de virtual reality en augmented reality markt de afgelopen drie maanden. Het bureau gaan er verder vanuit dat er grote groei bereikt wordt dit jaar, vooral dankzij de nieuwe producten en diensten in de sector.

IDC gaf zijn kwartaalrapportage over de augmented en virtual reality markt vrij en stelt dat er in het eerste kwartaal van 2017 2,3 miljoen headsets verkocht werden. 98% daarvan was een VR-headset, waarmee die producten het op dit moment veel beter doen dan hun AR-broertjes. Omdat er zoveel nieuwe producten aan zitten te komen, verwacht het IDC gigantische groei.

Toch zijn er een aantal uitdagingen die overwonnen moeten worden. Het IDC schrijft in zijn rapport dat bedrijven de consument nog moeten laten zien dat VR-headsets meer zijn dan alleen nieuwe manieren om te gamen. “De markt is nog jong en consumenten lijken erg voorzichtig te zijn,” zegt analist Jitesh Ubrani. “Met veel headsets al op de markt, en nog meer nieuwe apparaten op komst, is hardware het probleem niet. De grootste uitdaging ligt in de langzame groei van content die de massa aanspreekt, in combinatie met de verwarring door het ontbreken van cross-platform ondersteuning.”

De beste prestaties werden geleverd door Samsung, met zijn Gear VR headset. Maar Samsung heeft te maken met flinke concurrentie vanuit Sony. Dat heeft met zijn PlayStation VR-headset ook een flink marktaandeel. Voor Samsung bedroeg dat 21,5% van de markt en voor Sony 18,8%. Andere veel verkochte headsets zijn de HTC Vive (8,4% marktaandeel) en de Oculus Rift (4,4% marktaandeel).

Op dit moment staan er in de toplijst dus eigenlijk alleen VR-headsets, maar belangrijk zijn ook de groeiende verkopen van AR-headsets. Het IDC schrijft dat de verkoop van AR-headsets met 77% toenam, wat vooral lijkt te komen omdat het gaat om een gloednieuwe technologie.

“Het is nog vroeg als het aankomt op augmented reality headsets, en de meeste producten die op de markt worden gebracht zijn gericht op het benaderen van ontwikkelaars,” zegt Tom Mainelli van IDC hierover. “We verwachten dat consumenten vooral gebruik maken van augmented reality middels de camera’s en schermen van hun reeds bestaande mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.”