Al 915.000 PlayStation VR-brillen verkocht

Business

Virtual reality werd lang met enige scepsis bekeken. De een vindt het de technologie van de toekomst en de ander gelooft er niet zo in. Toch springen steeds meer fabrikanten aan boord van de vr-wagen en worden ze steeds succesvoller. Het grootste succes blijkt in handen van Sony, dat nu 915.000 exemplaren verkocht van zijn PlayStation VR-headset.

Dat blijkt uit een bericht van de New York Times, waar geschreven wordt dat zelfs Sony verrast is door het succes. Er zouden wereldwijd tekorten zijn van de apparaten, die pas vier maanden geleden in de verkoop zijn gedaan. Het doel van Sony, om binnen een half jaar 1 miljoen exemplaren verkocht te hebben, zal vermoedelijk dan ook gehaald worden.

De verkoopcijfers zijn bemoedigend voor Sony, en de speeltijd is dat net zo goed. Er zijn nog relatief weinig games verkrijgbaar voor de headset, maar met de lancering van elke nieuwe game, stijgt de gemiddelde tijd die mensen doorbrengen met de headset op hun hoofd.

Sony boekt dus behoorlijk positieve cijfers en heeft concurrenten als de Oculus Rift en HTC Vive ver voorbijgestreefd. Van de Rift werden er namelijk pas 243.000 verkocht en van de Vive zo’n 420.000. Dat zal waarschijnlijk vooral door de prijs en laagdrempeligheid komen.

De Oculus Rift kost zo’n 800 euro in de winkel en de HTC Vive vergt een investering van 930 euro. Daarnaast worden er stevige eisen gesteld aan de computers waarmee de apparaten draaiende gehouden worden. Wat de PlayStation VR betreft is de prijs lager: 400 euro, en het veel laagdrempeliger om in te stappen. De headset hoeft namelijk enkel aan een PlayStation 4 of PlayStation 4 Pro gehangen te worden, waar wereldwijd al meer dan 40 miljoen mensen eigenaar van zijn.

Overigens is als het aankomt op virtual reality Samsung echt de grootste partij, maar helemaal meetellen doet zijn Gear VR-bril niet. Dat apparaat – kostprijs 125 euro – heeft als scherm een Samsung-smartphone nodig, en is dus niet voorzien van een eigen display, zoals de PlayStation VR en de andere headsets.