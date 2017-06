Apple en Amazon steunen bod Foxconn op chipafdeling Toshiba

Business

Apple en Amazon ondersteunen de Foxconn Technology Group financieel bij de beoogde overname van de chipafdeling van Toshiba. Foxconn schijnt het hoogste bod uitgebracht te hebben op de afdeling, en zou bereid zijn om bijna 18,2 miljard dollar neer te leggen voor de afdeling.

Afgelopen april kondigde Toshiba zijn financiële resultaten aan, en bleek de Japanse onderneming een verlies van 4,9 miljard dollar geleden te hebben. Om dat te compenseren, zou Toshiba zijn chipafdeling willen verkopen, evenals het meerderheidsaandeel in Westinghouse Electric.

Veel verschillende bedrijven hebben interesse in vooral de overname van de chipafdeling van Toshiba. De grote vraag is echter of die verkoop zomaar gaat. Toshiba heeft de afdeling voor 50% in handen, de andere helft van de chipafdeling is van Western Digital. Dat bedrijf liet onlangs nog weten zichzelf de enige goede overnamekandidaat te vinden en een stokje voor elke mogelijke overname te willen steken. Maar dan is er nog de Japanse overheid, die vindt dat Toshiba de chipafdeling enkel mag verkopen aan een Japanse onderneming.

Dat weerhoudt andere bedrijven, waaronder Foxconn, er niet van om alsnog een bod uit te brengen. Tegenover de Nikkei Asian Review laat voorzitter Terry Gou weten inderdaad steun te ontvangen van Apple en Amazon voor deze overname.