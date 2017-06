Jaguar investeert flink in Uber-concurrent Lyft

Business

Recent haalde Lyft 600 miljoen dollar op in een investeringsronde. Nu weten we dat 25 miljoen dollar daarvan afkomstig is van Jaguar Land Rover, dat via zijn dochteronderneming InMotion geld investeerde in het bedrijf. Maar dat is niet het enige, Lyft krijgt ook een complete vloot van Jaguar en Land Rover-voertuigen om mee te werken.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Lyft heeft daarmee wederom een belangrijke partner geworven in zijn strijd met concurrent Uber. Eerder bleek al dat Lyft samen zou gaan werken met Waymo en Nutonomy, voor de ontwikkeling van autonoom rijdende voertuigen. De bedoeling van die samenwerkingen is om de technologie zo snel mogelijk te ontwikkelen en uit te rollen naar de markt.

Dat Lyft daarbij grote partners scoort is een knappe, maar niet vreemde prestatie. Grote automakers wedden op meerdere paarden bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zo ondersteunt autofabrikant General Motors zowel Lyft als Uber bij het ontwikkelen van de voertuigen. Tegelijk heeft Uber het op dit moment moeilijk doordat er een aantal zaken tegen lopen en het achter de schermen ook niet zo lekker gaat bij het bedrijf.

Zo is Uber ervan beschuldigd via een belangrijk technicus technologie gestolen te hebben van Google-dochter Waymo, waarmee het auto’s autonoom laat rijden. Dat is volgens Uber natuurlijk niet waar en het ontsloeg recent de technicus omdat hij niet goed meewerkte met het interne onderzoek naar de zaak. Toch straalt het slecht af op het bedrijf, dat ook al te maken heeft met een leiderschapscrisis.

Uber en Lyft zijn in de Verenigde Staten de nummers een en twee op de markt van autoritjes. De bedrijven ontwikkelen allebei zelfrijdende auto’s, maar dat gaat in de zin van partnerschappen beter bij Lyft.