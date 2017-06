Box Drive biedt onbeperkte opslagruimte via lokale cloudschijf

Services

Box gaat zakelijke gebruikers onbeperkte opslagruimte bieden met hun nieuwe dienst Box Drive, waarmee ze de strijd aan gaan met concurrent Dropbox. Het bedrijf hoopt nieuwe klanten over te laten stappen naar de cloud, door de Box Drive beschikbaar te maken als lokale drive op de pc.

Deze Box Drive werkt binnen Windows en macOS hetzelfde als een lokale drive of USB-stick. Het verschil is alleen dat de schijf zich in de cloud bevindt en er dus wel een internetverbinding nodig is. Box biedt een onbeperkte opslagruimte en de bestanden worden gehost op het platform van Amazon Web Services (AWS). Ook werken ze samen met Microsoft, waardoor onder andere een integratie met Office 365 is gerealiseerd. David Benjamin, General Manager EMEA bij Box, is te spreken over samenwerking met Microsoft: “Microsoft is niet alleen onze concurrent (Microsoft OneDrive, red.), maar ook onze partner. Microsoft’s productivity suite is geïntegreerd met Box, en veel van onze gebruikers hebben ook Office 365”. Box Drive is daarnaast ook volledig geïntegreerd met Windows Explorer en Mac Finder, waardoor gebruikers bestanden eenvoudig kunnen zoeken en openen.

Bedrijven staan nu vaak voor de keuze om geheel over te stappen naar een cloudplatform, of om gebruik te maken van “hybride” oplossingen waarbij bestanden deels lokaal en deels online staan opgeslagen. Met deze nieuwe aanpak hoopt Box dat bedrijven die nu nog via een traditioneel netwerk werken, gaan overstappen naar de cloud. David Benjamin ziet grote kansen onder deze nieuwe doelgroep: “We zien dat er nog honderdduizenden zakelijke gebruikers moeten overstappen naar de cloud, vooral omdat ze geen afstand willen nemen van hun bestaande workflow. Hierdoor worden IT-medewerkers belast met moeilijke integraties met bijvoorbeeld SharePoint of Google Drive”. De overstap zou een grote besparing voor bedrijven opleveren, zo beweert Box dat 78 procent van haar klanten begonnen is met het uitfaseren van ouderwetse software. Hiermee zouden zij jaarlijks tussen de 1.3 en 6 miljoen dollar besparen.

Box Drive is momenteel beschikbaar als publieke beta-versie en hier te downloaden voor Windows en Mac.