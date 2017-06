Western Digital naar de rechter en Toshiba in een wurggreep

Business

Western Digital is klaar met dreigen, het bedrijf is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie kan verkopen zonder toestemming van het bedrijf. Western Digital claimt zeggenschap te hebben in deze verkoop volgens de overeenkomsten die heeft het met Toshiba. Western Digital wil graag zelf de chipvisie van Toshiba overnemen. De stap naar de rechter gaat het verkoopproces van de chipdivisie flink frustreren en rekken, tijd die Toshiba niet heeft.

Western Digital en Toshiba zijn partners in de ontwikkeling van chiptechnologie, beide zijn eigenaar van de technologie en de fabrieken waar de chips worden geproduceerd. Toshiba zit echter in geldnood door een aantal slechte bestuurlijke beslissingen, waardoor het nu onderdelen moet verkopen om een faillissement te voorkomen. De verkoop van de chipdivisie zal minimaal zo’n 18 miljard dollar opleveren en zou alle problemen in een klap oplossen. Western Digital wil echter dat Toshiba de divisie aan hen verkoopt, maar Toshiba denkt bij een derde partij meer geld op te kunnen halen. Volgens de overeenkomsten die de bedrijven hebben, zou Western Digital echter bepaalde rechten hebben. Nu Western Digital naar de rechter is gestapt zal duidelijk moeten worden hoe waardevol die overeenkomsten zijn.

Volgens Western Digital probeert Toshiba om deze contractuele clausules heen te werken en daardoor zegt Western Digital gedwongen te zijn naar de rechter te stappen. “Toshiba wil een richting op die duidelijk in strijd is met onze overeenkomsten”, aldus Steve Milligan, Chief Executive bij Western Digital.

Vanuit de Japanse overheid wordt ook de druk opgevoerd, daar wordt gewerkt aan een Japans consortium om de chipdivisie van Toshiba in Japanse handen te houden. Ook deze beslissing zal Western Digital niet lekker zitten, het geeft ook aan bezorgd te zijn om de acties van Toshiba, de Japanse overheid en andere aandeelhouders die zich met het verkoopproces bezighouden. Western Digital is naar de Supreme Court in California, Verenigde Staten gestapt, kennelijk is er Amerikaans recht van toepassing op de overeenkomst.

Toshiba heeft eerder aangegeven 2 biljoen Yen te willen ontvangen voor zijn chipdivisie, omgerekend zo’n 18 miljard dollar, een bedrag dat Western Digital ook al geboden zou hebben. Er zijn echter partijen die meer hebben geboden, naar verluidt heeft Broadcom samen met Silverlake Partners een bod gedaan van 2,2 biljoen Yen. Verder zijn er geruchten dat Foxconn bereidt is om nog meer te betalen, omdat het gesteund wordt door een aantal techgiganten.

Toshiba wil de verkoop van de chipvisie eigenlijk voor 28 juni rond hebben, maar nu Western Digital naar de rechter is gestapt lijkt dat onhaalbaar. De uitspraak van de rechter wordt pas medio juli verwacht, dus tot die tijd kan Toshiba niks verkopen. Als de partijen er niet onderling uitkomen kan het hele juridische proces rustig twee jaar gaan duren, voordat er een definitieve uitspraak is en de chipdivisie verkocht kan worden. Dat is tijd die Toshiba niet heeft, als het zijn chipdivisie niet verkoopt gaat het failliet. Het lijkt erop dat Western Digital zijn Japanse partner op dit moment in een soort wurggreep heeft.