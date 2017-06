Specificaties Google Pixel-opvolgers gelekt

Mobile

Later dit jaar komt Google met twee opvolgers van zijn Pixel-smartphones. Die high-end toestellen moeten smartphonefabrikanten laten zien wat er allemaal mogelijk is als je een Android-telefoon produceert. Vandaag lijken de specificaties van die twee opvolgers op het internet gelekt te zijn.

De site XDA Developers, die doorgaans als een betrouwbare bron beschouwd wordt, stelt dat er net als vorig jaar twee toestellen komen. Het gaat om een grotere en een kleinere variant, de Taimen en de Walleye.

De grootste variant: Taimen

Het grootste van de twee apparaten – de Taimen – zou beschikken over een 5,99-inch display. Het gaat volgens XDA om een 1440p OLED-paneel dat door LG geleverd wordt. Dat LG de schermen maakt past binnen een verhaal uit april dit jaar, toen we lazen dat Google 800 miljoen dollar in het bedrijf stak voor OLED-schermen.

De smartphone krijgt volgens het verhaal smalle schermranden, net zoals we die bij de Samsung Galaxy S8 zagen. Naar het schijnt draait de smartphone op een Qualcomm Snapdragon 835-processor, met 4GB aan werkgeheugen. De gebruiker zou beschikken over 128GB aan opslaggeheugen. Verder zou de smartphone een glazen en metalen afwerking hebben, en een enkele camera op de achterkant.

Het kleinere apparaat: Walleye

Google zou ook komen met een kleiner apparaat, met een 4,97-inch display. Dit heeft full-HD resolutie en zou qua design “bijna identiek” aan de Pixel-smartphones van vorig jaar zijn. Waar de Taimen beschikt over kleine schermranden, zouden die bij de Walleye wat breder zijn. Het toestel draait naar het schijnt ook op een Snapdragon 835-processor, beschikt over 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Google zou kiezen voor stereo-speakers, en daarvoor de koptelefooningang achterwege laten.