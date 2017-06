Microsoft lijkt te komen met Windows 10 Pro Workstation

Apps & Software

Microsoft lijkt Workstation terug te brengen. Twintig jaar geleden gebruikte het bedrijf voor het laatst de merknaam voor Windows NT Workstation 4.0, maar een nieuw lek laat zien dat het bedrijf hem nieuw leven in gaat blazen.

Twitter-gebruiker @GrandMofongo ontdekte volgens Forbes referenties naar een Workstation-versie van Windows die Windows 10 Pro for Advanced PCs zou kunnen heten. De referenties werden ontdekt in een build die per ongeluk naar testers uitgerold werd. De versie zou vooral geschikt zijn voor systemen waar behoorlijk krachtige hardware voor nodig is.

Het beeld dat de Twitteraar plaatste laat zien dat Microsoft vier grote toevoegingen heeft in de nieuwe Workstation-versie.

Workstation modus: hiermee zouden verbeterde prestaties geleverd worden. Gedacht wordt om processen die extreem veel van de processor vragen hiermee beter te laten draaien.

Weerbarstiger bestandssysteem: dit is de opvolger van NTFS en wordt ReFS genoemd. De bedoeling is om hiermee grotere datavolumes beter te verwerken.

Snellere bestandsverwerking: machines met daar Workstation op, zouden vooral gebruikt worden voor grote datavolumes over netwerken. Om die reden voegt Microsoft het SMBDirect protocol voor het delen van bestanden toe. Dat is geoptimaliseerd voor grote hoeveelheden.

Uitgebreide hardware-ondersteuning: Microsoft wil Windows 10 Pro for Workstation toestaan op machines met 4 CPU’s en een geheugenlimiet van 6 terabyte. Op dit moment ondersteunt Windows 10 Pro maximaal 2 CPU’s.

Met deze nieuwe versie van Windows 10 mikt Microsoft zich uiteraard vooral op de zogenaamde power users, die elke dag grote hoeveelheden data verwerken. Daarmee is het vooral geschikt voor ondernemingen.