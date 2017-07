Sinds dit weekend geen extra kosten meer voor bellen klantenservice

Business

Dit weekend zijn de nieuwe tariefregels voor klantenservices ingegaan. Voortaan mogen bedrijven geen extra geld meer vragen als klanten naar hun 0900-, 0906- of 0909-nummer bellen. Er mogen alleen nog zogenaamde verkeerskosten in rekening gebracht worden.

Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt in een persbericht. Er mogen sinds dit weekend geen extra kosten meer gerekend worden voor mensen die naar een klantenservice bellen. Waar veel bedrijven lange tijd bijvoorbeeld standaard 1 euro aan kosten vroegen voor het bellen van hun klantenservice, is die tijd voorbij. Het is nu enkel nog toegestaan om “de gewone kosten voor het bellen vanaf een vaste of mobiele telefoon” in rekening te brengen.

De nieuwe regels, die overigens zaterdag in werking zijn getreden, gelden enkel voor mensen die al klant zijn van een bedrijf. Dat is zo ingevoerd naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof. Dat stelde dat klantenservice een basisonderdeel vormt van een product of dienst. Als een klant dus een product of dienst koopt, zou die ook meteen toegang kopen tot de klantenservice.

Overigens houden lang niet alle bedrijven zich aan de regels. Klantenservicebedrijf VraagAlex.nl meldt op Facebook dat het al zes bedrijven vond die zich niet houden aan de nieuwe regels. Bij Het Parool lezen we dat TUI nog 70 eurocent per gesprek in rekening brengt, Basic-fit 1 euro per gesprek en de webwinkel Alles4noppes 45 eurocent per minuut. TUI stelt dat de toeslag snel geschrapt zal worden.