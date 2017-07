Equinix steekt nog eens 42 miljoen dollar in Australisch IBX-datacenter

Networking

Equinix heeft bekend gemaakt dat het 42 miljoen dollar gaat investeren in de uitbreiding van zijn SY4 International Business Exchange (IBX) datacenter, om te voldoen aan de vraag naar aanvullende capaciteit en verbindingsdiensten. Er komen 1.500 extra kasten in het datacenter, waarmee de totale capaciteit op 3.000 komt te liggen.

Het SY4-datacenter werd vorig jaar in augustus geopend en bevindt zich in Sydney, Australië. De totale vloeroppervlakte is 12.500 vierkante meter en er zit wat Equinix betreft nog behoorlijk wat rek in. Jeremy Deutsch, directeur bij Equinix Australia, zegt tegenover ZDNet dat het land rap op weg is een “verbindingshotspot” te worden.

“Dit streven naar extra verbindingen heeft een significante impact op bedrijven en markten, want 40 procent van de verbonden Australische bedrijven hebben meer dan 10 miljoen dollar aan omzetskansen en kostenbesparingen weten te realiseren,” stelt Equinix in een statement.

De Sydney-campus van Equinix, die bestaat uit SY1, SY2, SY3 en dus ook SY4, kan direct verbindingen opzetten met twee van de grootste internet peering points. Daarnaast kan dat ook met belangrijke intercontinentale kabels, waaronder de Southern Cross Cable Head, de PIPE Pacific Cable en de Hawaiki kabel, die nog gelegd moet worden en zal eindigen in SY4.

Op dit moment ondersteunt het datacenter al 100 lokale en multinationale bedrijven en moet de uitbreiding uiteindelijk eind dit jaar afgerond zijn. Het is verder niet de enige uitbreiding die Equinix bekend heeft gemaakt in de Aziatisch-Pacifische regio. Eerder deze week kondigde het aan 41,8 miljoen dollar te investeren in de achtste uitbreiding van zijn SG2 IBC datacentrum in Singapore. Daar wordt ook nog eens 4428 vierkante meter aan ruimte bijgebouwd. De totale capaciteit van dat datacentrum komt daarmee op 6300 racks.