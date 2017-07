Oracle zoekt 1.000 nieuwe medewerkers in EMEA

Networking

Oracle zoekt maar liefst 1.000 nieuwe medewerkers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, ofwel de EMEA-regio. Het wil zijn cloudactiviteiten in de regio uitbreiden en zoekt daarom nieuwe werknemers. Gezocht wordt naar professionals met minstens twee tot zes jaar ervaring.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag. Het bedrijf zoekt werknemers voor afdelingen als sales, management, finance, recruitment, marketing en human resource. Welke kantoren precies nieuwe werknemers krijgen is niet zeker, maar het is wel duidelijk dat het gaat om bedrijven in de EMEA-regio.

Het nieuws komt pakweg een maand nadat Oracle meldde dat de omzet uit clouddiensten flink gegroeid is het afgelopen jaar. Afgelopen jaar verkocht Oracle voor zo’n 4,6 miljard dollar aan cloudcomputing software en hardware, tegenover 2,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet daaruit groeide dus wereldwijd met zo’n 58 procent.

Toch viel die groei niet direct terug te zien in de EMEA-regio. Verkopen in deze regio daalden juist met 2 procent naar een totale waarde van 10,6 miljard dollar. Dat komt omdat veel zakelijke klanten van Oracle overstappen van traditionele zakelijke software naar clouddiensten en daarbij regelmatig ook kiezen voor de concurrentie. Wellicht dat het inhuren van 1.000 nieuwe medewerkers voortkomt uit pogingen van Oracle om oude en nieuwe klanten aan zich te binden. De waarde van de EMEA-regio is nog altijd belangrijk voor Oracle, en vertegenwoordigt 28 procent van de totale omzet van het bedrijf.

In een statement laat Tino Scholman, vicepresident van Oracle’s cloudafdeling in de EMEA weten dat de cloudzaken “met ongelofelijke cijfers groeien. En dus is dit het moment om een nieuwe generatie van talent in te huren.” Cloudgerelateerde diensten zijn goed voor 12 procent van de totale omzet van Oracle en dat kan wat het bedrijf betreft alleen maar meer worden.

Het bedrijf kan ook veel halen uit de cloudmarkt. Recent schreef onderzoeksbureau IDC dat de publieke uitgaven aan clouddiensten tot 2020 jaarlijks met 27 procent toenemen naar een totale waarde van 82 miljard dollar. Het potentieel is dus groot, al proberen veel bedrijven hier een graantje van mee te pikken. Ook Amazon, Alphabet en Microsoft investeren flink in de cloud.

Overigens heeft Oracle op dit moment zo’n 136.000 mensen in dienst. 51.000 daarvan werken in de Verenigde Staten en 85.000 in de rest van de wereld.