Met de nieuwe dienst is het mogelijk om Oracle-databases te draaien zonder de Azure-omgeving te verlaten.

Oracle is de laatste tijd druk bezig om zoveel mogelijk koppelingen te maken met andere omgevingen. Eerder dit jaar berichtten we al over de Oracle Database API for MongoDB. Hiermee werden document-georiënteerde databases uit die omgeving als het ware toegevoegd aan de Oracle-omgeving (en andersom). Vandaag kondigt Oracle iets aan wat een beetje in dezelfde lijn ligt als dat. Met de Oracle Database Service for Azure wil het bedrijf de banden met de Azure-omgeving van Microsoft verder aanhalen. Deze zijn al sinds een jaar of drie behoorlijk innig te noemen, met de aanwezigheid van de Interconnect tussen OCI en Azure. We schreven jaren terug ook al eens een verhaal over hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Inmiddels zijn er elf Azure Interconnect-regio’s wereldwijd. Dit is feitelijk een extreem snelle verbinding tussen de datacenters van Oracle en van Microsoft, op locaties waar beide partijen een aanwezigheid hebben. Het gaat hier om een verbinding met een latency die onder de 2 ms ligt. Deze verbinding is voorzien van e2e encryptie. Er worden tot slot ook geen ingress of egress kosten in rekening gebracht. Het idee is dat je op deze manier beide infrastructuren optimaal aan elkaar kunt koppelen.

Oracle-databases binnen Azure

Met de aankondiging van vandaag breiden Oracle en Microsoft de samenwerking zoals gezegd nog wat verder uit. Met de aankondiging van de Oracle Database Service for Azure maakt Oracle het mogelijk om Oracle-databases op te zetten, te draaien en te beheren vanuit Azure. Evenals bij de koppeling met MongoDB het geval was, is het ook bij deze nieuwe dienst niet nodig om de vertrouwde omgeving te verlaten. Je krijgt dezelfde gebruikerservaring en console te zien als je binnen Azure gewend bent. Je gebruikt een database in OCI dus feitelijk als een Azure resource. Deze nieuwe dienst wordt volledig beheerd door Oracle. Er verandert verder ook niets aan de facturatie van de twee omgevingen. Wat je op Microsoft draait, ook als je het vanuit Oracle opzet, betaal je nog steeds aan Microsoft, en andersom.

Het doel is om gezamenlijke klanten een zo goed mogelijke multi-cloud ervaring te bieden. Meer specifiek is het de bedoeling om Azure-klanten binnen hun vertrouwde omgeving alle voordelen van de Oracle-database op OCI te laten meepakken. Zonder dat ze hiervoor dus moeten wisselen van omgeving. Je kunt verder ook gewoon inloggen met je Azure credentials. Daarna kun je databases opbouwen. Ook Exadata behoort tot de mogelijkheden, later dit jaar komt eveneens HeatWave beschikbaar via deze nieuwe dienst.

Hieronder zie je schematisch hoe een en ander moet gaan werken. Je ziet daar ook dat Oracle Database Service for Azure meer is dan alleen een schil. Er vindt wel degelijke een diepere integratie met Azure VNets plaats. Zo is het ook mogelijk om logs en metrics in te zien aan de Azure-kant. Met deze nieuwe dienst komt de belofte van de multi-cloud weer een stapje dichterbij voor klanten die Azure gebruiken en hun organisatie, maar ook graag Oracle-databases willen (blijven) gebruiken in die omgeving.