Infotheek mag Centralpoint.nl overnemen

Business

De Leidse IT-reus Infotheek Group mag van de Autoriteit Consument & Markt de zakelijke online IT-leverancier Centralpoint.nl overnemen. De aandelenoverdracht is al afgerond en daarmee groeit Infotheek uit tot marktleider in de Benelux. De omzet bedraagt ruim 700 miljoen euro en de onderneming heeft zo’n 900 medewerkers in 14 landen.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is helaas niet bekend gemaakt. Centralpoint.nl is in 2001 opgericht door Brian Speelman en groeide uit tot de grootste zakelijke online IT-leverancier van Nederland met een omzet van 120 miljoen euro. Infotheek Group nam de aandelen over van Greenfield Capital Partners en Speelman.

Infotheek heeft laten weten dat het verwacht te kunnen blijven innoveren en groeien dankzij de ontwikkelcapaciteiten van Centralpoint.nl. De verwachting is te kunnen voldoen aan de vraag van grote klanten om effectief ondersteund te worden met meer gepersonaliseerde portals en geautomatiseerde inkopen.

De overname past binnen een consolidatietrend die de afgelopen jaren gaande is op de Europese IT-markt. Met de acquisitie van Centralpoint.nl wordt ervaring en kennis in huis gehaald op het gebied van online verkopen, die onder andere ingezet zal worden in het grootzakelijke klantsegment van het recent overgenomen Scholten Awater.

De Infotheek Group werd in 1991 opgericht en is Europees marktleider op het gebied van circulaire IT. De groep heeft meerdere labels in bezit, waarvan resellers Infotheek en Scholten Awater, distributeur Xeptor, consumentenwebshop 4Launch en Stichting IT4Kids de grootsten zijn.