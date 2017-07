Apple benoemt nieuwe directeur voor China als gevolg van nieuwe wet

Business

Apple heeft haar eerste directeur voor China benoemd. Deze nieuwe titel is geboren als gevolg van de lokaliseringsinspanning van de organisatie en de aankondiging van het eerste Chinese datacenter na de nieuwe cybersecurity wet.

Isabel Ge Mahe, die al 9 jaar voor Apple werkte als VP in het draadloze technologie segment, zal de functie vervullen. Ze zal hierbij teams coördineren over heel China, volgens een statement door de organisatie. “Apple is erg toegewijd aan het investeren en groeien in China. We kijken ernaar uit om nog grotere bijdragen te kunnen leveren onder haar leiding”, aldus Apple CEO Sam Cook.

De aankondiging komt na bericht van Apple’s inspanningen om te voldoen aan een nieuwe wet waarin staat dat buitenlandse organisaties data lokaal moeten opslaan in samenwerking met Chinese entiteiten. Deze nieuwe regeling leidde eerder al tot de aankondiging van de bouw van een datacenter in de Guizhou provincie die zo’n miljard dollar moet gaan kosten. Hierbij beloofde de organisatie dat er geen achterdeuren in de systemen gebouwd zouden worden, waardoor externe partijen niet bij de data kunnen.

Ge Mahe werkte eerder aan verschillende projecten in samenwerking met China’s telecom bedrijven om regio-specifieke functionaliteiten te ontwikkelen. Zo heeft ze functies ontwikkelt om lokale telefoonnummers te gebruiken als Apple ID’s. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan een functie voor SMS fraude detectie en ondersteuning van QR-codes in betalingsmogelijkheden, wat veel wordt gebruikt in China.

Ge Mahe zei in een statement het volgende: “Ik kijk ernaar uit om de band van ons team met klanten, organisaties en de overheid in China uit te diepen om zo innovatie en duurzaamheid te bevorderen.”