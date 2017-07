Google stelt laatste Android O developer preview beschikbaar

Apps & Software

Google is druk bezig met de voorbereiding van de lancering van de nieuwe Android-versie, op dit moment nog Android O genaamd. Om te zorgen dat ontwikkelaars er ook klaar voor zijn, heeft Google nu Developer Preview 4 uitgebracht. Dit is de laatste developer preview voordat de officiële versie live gaat later deze zomer.

Met deze laatste developer preview kunnen ontwikkelaars hun tests afronden en de laatste updates doorvoeren, zodat ze zonder problemen over kunnen gaan op Android O. Ben je met jouw apparaat lid van het Android Beta Programma? Dan ontvang je in de komende dagen automatisch Developer Preview 4.

De update bevat de laatste bug fixes en optimalisaties. De API’s zijn ongewijzigd sinds Developer Preview 3. Naast de developer preview introduceert Google ook een nieuwe versie van Android Testing Support Library. Updates voor de SDK, tools en Android Emulator zijn onderweg.

Er is niet veel veranderd sinds de vorige versie. Deze developer preview is puur bedoeld zodat ontwikkelaars een zorgeloze transitie naar Android O kunnen garanderen. Tijdens de laatste tests raadt Google aan om in het specifiek te letten op notificaties en wijzigingen in netwerken en security.

Middels Android O zal er geleidelijk meer interactie met gebruikers van een applicatie komen. Met features zoals Adaptive Icons, downloadbare lettertypes en het automatisch aanpassen van TextView wordt het ontwikkelen van applicaties een stuk simpeler en leidt het uiteindelijk tot een minder grote APK. Android O biedt gebruikers meer controle en security, met daarbij betere prestaties. Om te ontwikkelen voor Android O wordt gebruik van Android Studio 3.0 geadviseerd. Android Studio versie 3.0 beschikt over ondersteuning voor Kotlin, betere inzicht in prestaties en het bouwen van een applicatie via Graddle moet nu sneller verlopen..

Developer Preview 4 is beschikbaar voor Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player en de Android Emulator. Deze apparaten zullen automatisch een update krijgen zodra de officiële versie van Android O beschikbaar komt. De officiële naam van Android O is nog steeds niet duidelijk, de meeste mensen gokken op Android Oreo.