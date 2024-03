De tweede preview van Android 15 voor ontwikkelaars biedt nieuwe features die in de definitieve versie kunnen komen. Onder andere connectiviteit voor satellietnetwerken, beeldeigenschappen, security en privacy en meer flexibiliteit voor verschillende form factors komen naar het besturingssysteem.

Eén van de opmerkelijke nieuwe features in deze tweede preview is de ingebouwde ondersteuning voor zogenoemde ‘non-terrestrial’-netwerken; in dit geval satellietcommunicatienetwerken. Het gaat om ontwikkel- en user interface-elementen die een meer consistente ervaring voor satellietconnectiviteit moeten bieden.

Applicaties kunnen ontdekken of een satellietverbinding wordt gebruikt, zodat zij beter weten welke netwerkdiensten wel of niet beschikbaar zijn. Ook is het nu mogelijk SMS/MMS-berichten via satelliet te versturen.

Een andere verbeterde connectiviteitsfeature betreft NFC. Onder meer door devices te laten luisteren naar NFC-adapters, maar daarop niet te antwoorden. Hierdoor kunnen devices onder meer autorisatie versturen voor de eerste communicatie met een NFC-node, zoals bij ’tap-to-pay’. Hierdoor is dan bijvoorbeeld betalen met een enkele tik mogelijk. Ook zorgt dit ervoor dat de periode dat een device in de reikwijdte van een NFC-ontvanger moet zijn, wordt beperkt.

Functionaliteit, security en privacy

Op het gebied van ontwikkelaars en eindgebruikers biedt Android 15 nu verbeteringen voor het renderen van PDF-beelden, het renderen van met wachtwoorden beveiligde bestanden, annotaties, form-editing, zoekopdrachten en kopieselecties. Ook is het automatisch switchen tussen talen verbeterd en kan Textview meer aandacht besteden aan een stuk tekst voor beter lezen.

Andere nieuwe features zijn er voor security en privacy. Bijvoorbeeld is het nu in Android 15 mogelijk voor apps om screen recordings te detecteren en daarmee de security en privacy te verbeteren. Met de toegevoegde feature kunnen apps zichzelf onzichtbaar maken voor screen recording bij gevoelige handelingen, zoals online bankieren, het ontsleutelen van data of het invoeren van een zichtbaar wachtwoord.

Verder biedt de nu uitgebrachte tweede preview ontwikkelaars ook meer flexibiliteit voor diverse form factors en schermen. In Android 15 kunnen apps nu makkelijker grotere schermen, opklapbare schermen en opvouwbare schermen ondersteunen. Bijvoorbeeld kunnen apps nu toestaan aanwezig te zijn op het coverscherm van een opklapbaar device en van die locatie toegankelijk te zijn.

Roadmap Android 15

De laatste preview voor ontwikkelaars van Android 15 is nu nog alleen beschikbaar voor gebruik op de Google Pixel 6-, 7-, en 8-series, de Pixel Fold en Pixel tablets. Ook kan de preview worden gedraaid in een 64-bits image met behulp van Android Emulator in Android Studio.

De tweede preview van Android 15 voor ontwikkelaars moet het team achter de nieuwe versie van het mobiele OS van Google meer feedback geven over hoe features in toekomstige builds moeten worden aangepast, dit alles voordat zij worden vastgelegd voor de definitieve release.

Een meer stabiele versie van Android 15 wordt tegen juni dit jaar verwacht. In de tussentijd komen naar verwachting verschillende bètaversies uit om het platform verder te verfijnen. De definitieve versie wordt waarschijnlijk pas in augustus van dit jaar verwacht.

