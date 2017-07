Google voegt YouTube Red en Google Play Music samen

Consumer

YouTube heeft onlangs bekendgemaakt dat ze Google Play Music zullen gaan samenvoegen met YouTube Red, om zo een nieuwe streamingsdienst te kunnen leveren.

De aankondiging werd gedaan tijdens de New Music Seminar conference in New York. Lyor Cohen, ambassadeur van YouTube Music, gaf aan dat deze samenvoeging nodig is om meer gebruikers aan te trekken: ”Het doel is om YouTube Red en Google Play Music te combineren en zo een groot aanbod te hebben”

Het huidige aanbod van YouTube is redelijk ingewikkeld. Allereerst is er YouTube Red, dat advertenties bij video’s weghaalt en het mogelijk maakt om deze op te slaan voor offline gebruik. Tevens is er YouTube Music, wat gratis te gebruiken is, maar meer functies krijgt wanneer je lid bent van YouTube Red. Er is ook nog YouTube TV, maar dat is nog niet overal beschikbaar.

Het gerucht over de samenwerking gaat al maanden rond. Google geeft nu aan dat haar klanten geïnformeerd zullen worden indien er veranderingen aan gaan komen:

”Muziek is heel belangrijk voor Google. We zijn momenteel aan het bedenken hoe we onze twee services gaan combineren om een zo goed mogelijk product neer te zetten. Er gaat voor nu nog niks veranderen en wanneer dit wel gepland staat, zullen dit ruimschoots van tevoren aankondigen.”

Cohen gaf tevens aan dat hij een directere samenwerking wil met de muzieklabels:

”Wat mij betreft is een goede samenwerking met de muziekindustrie hetgeen wat we missen als het gaat om het opbouwen van onze diensten. Niet het simpelweg maken van deals en kijken hoe het loopt.”

In principe zou de samenwerking weinig verschil hoeven maken. Mensen die betalen voor een van de twee services krijgen de andere gratis. Als het gaat om het duidelijk presenteren van het aanbod is het echter logisch om de twee te combineren. De vraag is dus eigenlijk eerder waarom dit nog niet gebeurd is.