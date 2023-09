Google heeft zijn generatieve AI-chatbot Bard nu geïntegreerd met een reeks van zijn bekende applicaties. Ook ondersteunt de AI-chatbot voortaan het Nederlands.

Met de nu uitgebrachte updates zijn gebruikers van verschillende (productiviteits)apps van Google, maar ook de Google Flights- en Hotels-applicaties, in staat in de zoekinterface direct vragen te stellen. Bard zal vervolgens op zoek gaan naar het antwoord.

De functionaliteit is toegevoegd via extensies die optioneel aan en uit kunnen worden gezet in Google Bard zelf. De aan- en uitknoppen voor Gmail, Docs en Drive zijn gebundeld in een gezamenlijke extensie voor Google Workspace, terwijl Flights, Hotels, Maps en YouTube individuele knoppen hebben.

Alle informatie die wordt opgehaald via een Bard-zoekvraag in Gmail, Docs en Drive heeft geen menselijke controle, geeft Google aan. Ook wordt de zoekvraag niet gebruikt voor het genereren van advertenties en zal persoonlijke informatie nooit worden gebruikt voor het trainen van Bard. Binnen Europa zitten er overigens sowieso strengere privacyprincipes op de AI-assistent.

Naast de nieuwe functionaliteit, heeft Bard de laatste tijd ook zelf enkele updates gekregen die vooral de betrouwbaarheid van de genereerde content moeten verbeteren. Zo gebruikt de generatieve AI-chatbot de laatste versie van zijn PaLM AI-model; PaLM 2.

Gebruikers die een zoekvraag in het Engels stellen, kunnen een antwoord op betrouwbaarheid evalueren door op een ‘G-icoon’ te klikken. Bard evalueert dan zelf of de geproduceerde content beantwoord aan vindbare informatie op het internet of daarmee in tegenspraak is.

Het is voortaan ook mogelijk een zoekvraag in het Nederlands te stellen. De betrouwbaarheid van het antwoord kan in dit geval alleen nog niet worden nagegaan. Gebruikers kunnen wel antwoorden aanpassen, via Google Lens afbeeldingen uploaden en afbeeldingen in antwoorden weergeven.

Voortborduren op conversaties van anderen

Tot slot kunnen gebruikers nu ook voortborduren in hun gesprekken met Bard op basis van conversaties die anderen hebben gehouden. Hiervoor dienen de gebruikers zelf hun conversaties met Bard te delen via publieke links. Hiermee kunnen zij dan additionele gesprekken starten op basis van hetzelfde onderwerp of als startpunt voor een conversatie in dezelfde context.

Lees ook: Google Bard krijgt binnenkort extensies voor apps van derde partijen