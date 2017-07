‘AMD Ryzen Threadripper heeft invloed heeft op Intel’s strategie’

Hardware

Jim Anderson, de senior vice president van computing en graphics bij AMD, heeft verdere details over de Ryzen Threadripper serie gegeven. Daarnaast claimt hij dat de lancering van de Ryzen 7 impact heeft op de strategie van Intel.

Anderson claimt dat de lancering van de Ryzen 7 ervoor heeft gezorgd dat Intel haar prijsstrategie voor high-end desktops aanpaste. Zo werd de Intel Core i7 7820X geïntroduceerd voor 599 dollar, terwijl vorig jaar nog een eight-core i7 processor werd gelanceerd voor 1089 dollar.

Een nog duidelijker voorbeeld van Intel’s aangepaste prijsstrategie is volgens Anderson de lancering van de Core i9 7900X voor 999 dollar. Deze volgde kort na de aankondiging van de Threadripper eind mei. Eerder kostte een soortgelijke Intel processor nog 1723 dollar. Zo blijkt dat de strategie omtrent Intel’s processoren voor high-end desktops enorm is veranderd als reactie op AMD’s aankondigingen. Eerder schreven we al over het feit dat AMD’s Threadripper processoren vele malen goedkoper zouden zijn dan die van Intel.

De verschillende Ryzen Threadripper varianten

De Ryzen Threadripper 1950X heeft 16 cores, 32 threads en een basis kloksnelheid van 3,4GHz. Met de boost klok tikt hij zelfs de 4,0GHz aan. De processor beschikt over 64 PCIe-insteekkaarten en vier-kanaals DDR4 geheugenondersteuning. Met een prijskaartje van 999 dollar is hij, net als de Intel Core i9 7900X, aan de prijzige kant.

De 1920X heeft 12 cores, 24 threads en een basis kloksnelheid van 3,5GHz. Met de boost klok komt deze processor ook uit op 4,0GHz. Net als de 1950X heeft het 64 PCIe-insteekkaarten en vier-kanaals DDR4 geheugenondersteuning. Deze variant van de Threadripper gaat 799 dollar kopen. Een benchmark toont aan dat hij 11 procent sneller is dan de duurdere Core i9 7900X, aldus Fudzilla.

Tot slot is er nog de Threadripper 1900X. Deze beschikt over 8 cores en 16 threads en heeft een basis kloksnelheid van 3,8GHz. Met een prijskaartje van 549 dollar is dit de goedkoopste van het stel.

De Threadripper 1950X en 1920X zijn beschikbaar vanaf 10 augustus, terwijl de 1900X pas beschikbaar is vanaf 31 augustus.