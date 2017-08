Netflix gaat gebukt onder schuld van 20 miljard dollar

Business

Het succes van Netflix zal niemand ontgaan zijn, de dienst heeft de complete filmindustrie veranderd, het aantal abonnees is in vijf jaar tijd verviervoudigt en de waarderingen voor de dienst zijn hoog. Om deze snelle groei te realiseren heeft Netflix ingezet op het produceren van veel eigen unieke content, daar hangt echter een fors prijskaartje aan dat is ook de keerzijde van het succes. Ondanks dat Netflix zo hard groeit heeft het inmiddels een schuld opgebouwd van zo’n 20 miljard dollar. Tot op heden hebben aandeelhouders er nog wel vertrouwen in, maar die schuld kan wel een probleem gaan worden.

Als je een analyse los laat op het succes van Netflix zie je zeer indrukwekkende cijfers. De dienst heeft inmiddels 104 miljoen abonnees wereldwijd. Het aantal abonnees is het afgelopen jaar met maar liefst 25 procent toegenomen en in de afgelopen vijf jaar verviervoudigt. Inmiddels produceert Netflix ergens tussen de 50 en de 100 eigen films en series, waarvan een groot aantal ook erg succesvol zijn. Alleen dit jaar al waren de Netflix-producties goed voor de nominatie van 91 Emmy-awards.

Ook dit jaar produceert Netflix weer een hoop eigen content, de verwachting is dat het bedrijf zo’n 6 miljard dollar gaat uitgeven aan eigen producties. Daarmee zal de schuld van 20,54 miljard dollar ongetwijfeld verder gaan oplopen. Wel heeft Netflix recent de stekker getrokken uit een aantal dure series, The Get Down en Sense8, die niet het succes hadden waarop werd gehoopt. In totaal werden 93 procent van de eigen producties echter gewoon verlengd. De kosten voor het produceren van films en series is de reden dat Netflix zoveel schulden heeft, een film kost al snel 100 miljoen dollar. Series zijn nog eens stukje duurder. Hoeveel Netflix precies betaald voor alle films en series is niet duidelijk.

Netflix heeft verder weinig keuze, want concurrenten als Amazon Prime, HBO en Hulu investeren ook fors in nieuwe producties en gaan graag de concurrentie aan met Netflix. Dan zijn er ook nog hele grote Amerikaanse kabelebedrijven en televisiestations die te lijden hebben onder de opkomst van deze on-demand diensten en die willen hun businessmodel beschermen, dus zullen ook meer content gaan aankopen.

Veel zogenaamde Netflix Originals waarmee het bedrijf zo succesvol is, worden in werkelijkheid niet door Netflix gemaakt. Veel series worden exclusief ingekocht bij andere productiehuizen en zo als Netflix Original gepresenteerd. Met het succes van deze series zal de prijs ongetwijfeld ook omhoog gaan. Zo komt House of Cards bij Media Rights Capital vandaan, Orange is the New Black bij Lionsgate, The Crown bij Sony Pictures Television Production en Iron Fist is een Marvel-productie. Voor Netflix is het van belang om de kosten van dit soort series in bedwang te houden.

Hoewel de schuld van Netflix fors is, groeit het bedrijf nog steeds enorm hard en daar zijn aandeelhouders en investeerders positief over. Zolang dat het geval is, geloven de investeerders erin dat er een kantelpunt zal komen, waarbij Netflix meer winst gaat maken dan het uitgeeft aan nieuwe producties en kan die schuld in de toekomst worden verkleind. Het Netflix-aandeel is het afgelopen jaar met 50 procent gestegen. Alleen de afgelopen maand ging het aandeel al met 10 procent omhoog toen het aantal nieuwe abonnees hoger bleek dan verwacht.