De aandeelhouders van Zendesk hebben een overnamebod goedgekeurd van private investeerders Permira en Hellman & Friedman. Loopt alles volgens plan, dan wordt Zendesk voor 10,2 miljard euro overgenomen.

Zendesk ontwikkelt CRM-software voor meer dan 200.000 klanten. In juni stemde het bedrijf in met een overnamedeal die zijn aandeelhouders 77,50 dollar per aandeel zou opleveren, bijna 33 procent meer dan de toenmalige marktwaarde. De deal werd aanvaard onder druk van Jana Partners, een activistische investeerder.

In dezelfde maand bevestigde Zendesk het plan. Het bedrijf zou voor omgerekend 10,2 miljard euro overgenomen worden door Permira en Hellman & Friedman. Zendesk verwachtte de deal tegen het einde van het vierde kwartaal van 2022 af te ronden. Inmiddels zijn de aandeelhouders akkoord.

Slechts vier weken voordat het nieuws naar buiten kwam beweerde Zendesk dat het beursgenoteerd zou blijven. Het overnamebedrag is een stuk lager dan een eerder bod van 16 miljard dollar.

Risico’s

Adviesbedrijf Institutional Shareholder Services (ISS) steunde de deal, maar waarschuwde dat er een “significant risico” zou zijn als de belanghebbenden van het bedrijf de overeenkomst niet hadden goedgekeurd.

Light Street Capital Management, een fondsbeheerder met twee procent van de aandelen van Zendesk, sprak zich openlijk uit tegen de deal. De organisatie benadrukte dat het tegen de overname zou stemmen en adviseerde Zendesk om beursgenoteerd te blijven en een nieuwe CEO te vinden.

Zendesk verklaarde dat het momentum en de macro-economische situatie van het bedrijf zijn verzwakt sinds de aankondiging van de overname.

