Design Google Pixel-opvolgers gelekt

Er zijn veel vragen rond het design en de specificaties van de opvolgers van de Google Pixel-smartphones. Nu lijkt het erop dat het ontwerp van de telefoons eindelijk gelekt is en weten we iets meer over de specificaties. Zo blijkt er geen koptelefooningang te zitten in de nieuwe toestellen.

Zakenblad Forbes wist de hand te leggen op de ontwerpen van de Pixel 2 XL. De designs komen van de hand van Olixar, dat hoesjes maakt voor smartphones. Volgens het zakenblad zullen de nieuwe Pixel-toestellen wat het ontwerp betreft enorm op elkaar lijken, behalve als het aankomt op de grootte van de toestellen. Ook lijken ze weinig anders dan hun voorgangers.

Net als andere fabrikanten lijkt Google ervoor gekozen te hebben een zo groot mogelijk scherm in de behuizing te stoppen. De hoeken van het display zijn afgerond. Naar het schijnt zet Google ook een nieuwe trend op de smartphonemarkt voort en zit er geen koptelefooningang in het toestel.

Twee varianten

Volgens eerdere geruchten komt Google straks met twee varianten van de Pixel-opvolgers. Het gaat om een grote smartphone, met een 5,99-inch display en een met een kleiner 4,97-inch display. Het grootste toestel heeft een 1440p OLED-paneel en de kleinere beschikt over een full-HD resolutie.

Allebei de toestellen lijken te draaien op een Qualcomm Snapdragon 835 processor en beschikken naar het schijnt over 4 GB aan werkgeheugen. De opslagcapaciteit loopt wel uiteen: de Pixel 2 XL zou beschikken over 128 GB en de Pixel 2 over 64 GB.