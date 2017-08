Moshi introduceert alles-in-één-dock voor laptops met (te) weinig poorten

Consumer

Laptops worden steeds dunner en dat zorgt ervoor dat er steeds minder aansluitingen aanwezig zijn. Een full-size USB-aansluiting kom je bijvoorbeeld steeds minder tegen. Daarvoor moet je aan de slag met speciale adapters. Apple was met de MacBook de eerste die deze richting op ging, maar we zien het inmiddels ook bij andere fabrikanten. Moshi komt daarom met een speciale dock die naar eigen zeggen de ‘verdwenen poorten terugbrengt’.

Het apparaat heet Symbus en maakt verbinding met een laptop via een USB Type-C-aansluiting. Macbooks en andere laptops met USB Type-C-aansluitingen kunnen zo uitgebreid worden. Verbinden met HDMI-monitoren, bekabeld internet en USB-randapparatuur kan allemaal via de door Symbus met één eenvoudig kastje. Ook randapparatuur zoals toetsenborden en muizen zijn via het apparaat te verbinden.

Het dock bevat de nieuwste generatie USB Type-C-chips en ondersteunt 4K video-output en digitaal surroundgeluid voor HDMI-monitoren, AV-receivers en projectoren. Snel opladen van USB Type-C laptops wordt ondersteund. Het dock beschikt ook over een Smart LED waarmee de oplaadstatus kan worden afgelezen. Moshi heeft een patent op deze technologie, waardoor het software-updates kan doorvoeren. Dat zorgt ervoor dat eventuele nieuwe apparatuur ook gebruik kan maken van de Symbus.

Verdwijnen van poorten

Spencer Pangborn, hoofd product marketing van Moshi, zegt over de introductie van het apparaat het volgende: “De race om het bouwen van de dunste laptop gaat ten koste van de hoeveelheid poorten. We hebben dan wel een plattere en draagbaardere laptop, maar veel van de functionaliteit waar gebruikers behoefte aan hebben, heeft daarvoor het veld moeten ruimen. Met ons nieuwe, compacte dock willen we de verdwenen poorten teruggeven aan de gebruiker, in een slim, gestroomlijnd ontwerp.”

De verwachting is dat steeds meer apparaten gebruik zullen maken van USB type-C. Apple verkoopt zelf adapters om aansluitingen van andere poorten nog te realiseren, maar die zijn relatief duur. De Symbus biedt voor een prijs van 129,95 euro een volgens het bedrijf bredere oplossing. Voor de Nederlandse markt geldt een levertijd van drie werkdagen.