Nieuwe, goedkopere Alexa-speaker, maar niet van Amazon

Consumer

Microsoft, Apple en Amazon richten zich de laatste tijd onder meer op de ontwikkeling van slimme speakers. Hun varianten zorgen met een eigen stemassistent, respectievelijk Cortana, Siri en Alexa, voor premium-versies van het product. Het bedrijf Anker komt nu tussen het geweld van de grote jongens door met een goedkopere slimme speaker die gebruikmaakt van Alexa.

Het product van Anker heet Eufy Genie en is in vergelijking met Amazon’s eigen Echo Dot iets groter. Volgens Anker zelf levert de slimme speaker een betere audiokwaliteit dan de Echo Dot. Omdat de Eufy Genie Alexa gebruikt, zijn alle features en stemcommando’s van Amazon’s speaker ook aanwezig in die van Anker. Op het gebiedt van functionaliteit is er dan ook weinig verschil tussen de twee versies. Met deze speaker kun je bijvoorbeeld ook producten kopen, muziek afspelen en slimme apparaten bedienen.

De Eufy Genie kan daarnaast alle slimme Eufy-apparaten bedienen. Daarvan zijn er op dit moment nog niet veel op de markt, maar Anker wil de komende weken wel meer van dit soort producten uitbrengen. Het gaat daarbij om een aantal lichten en stopcontacten.

Verschil

Wat dat betreft presenteert Anker zijn apparaat als een product dat vanwege het prijskaartje misschien wel verstandiger is om aan te schaffen dan Amazon’s eigen Alex-speaker. Toch is het nog maar de vraag of deze slimme speaker kan tippen aan de Echo Dot. Bedrijven claimen wel vaker dat iets beter is, maar als consumenten eenmaal het product in handen krijgen blijkt er toch het één en ander mis te zijn.

Steve Rabuchin, vicepresident van Amazon Alexa, geeft in een verklaring aan verheugd te zijn met de Anker-speaker. Hij benadrukt dat voortaan meer consumenten gebruik kunnen maken van de meer dan 15.000 skills en natuurlijk van Alexa zelf. Dat is mogelijk vanaf 16 augustus, wanneer de eerste exemplaren van de Eufy Genie verscheept worden. Het product zal voor 35 dollar over de toonbank gaan. De Echo Dot kost momenteel 50 dollar.