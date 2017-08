AI verslaat beste Dota 2-speler ter wereld

Apps & Software

Dat AI steeds beter wordt, is geen verrassing. Af en toe worden er dan ook wedstrijden georganiseerd tussen een AI en een mens. Strategische spellen zijn hiervoor uitermate geschikt. Denk aan schaker Garry Kasparov die het opnam tegen Deep Blue. Ook wat ‘modernere’ games kunnen hiervoor echter gebruikt worden, zoals Dota 2. Recent heeft een bot van Elon Musk’s bedrijf OpenAI de beste speler ter wereld in deze game verslagen. De computer was daartoe in staat tijdens het jaarlijkse Dota 2 toernooi van ontwikkelaar Valve.

Musk schreef met trots op Twitter over de prestatie van zijn AI. De directeur van onder meer Tesla en SpaceX geeft daarbij aan dat OpenAI de eerste ooit die een dergelijke prestatie levert. Volgens Musk is dat veel complexer dan traditionele bordspellen zoals schaken en Go. Daarmee verwijst de CEO naar een prestatie van Google’s AlphaGo, die begin 2016 erin slaagde een professionele speler van het bordspel Go te verslaan. Dit jaar versloeg het algoritme nog de wereldkampioen, waarna Google AlphaGo omzette naar een programma dat geneesmiddelen voor ziektes vindt.

De prestatie van de bot van OpenAI is nog indrukwekkender als je bedenkt dat er maar twee weken aan leren nodig was voor het verslaan van de professionele Dota 2-speler. De ontwikkelaars van de bot geven wel aan dat de AI levenslange ervaring had. Waarschijnlijk wordt daarbij gebruikgemaakt van een neuraal netwerk.

Gevaar AI

Hoewel Musk trots is op de prestatie van zijn OpenAI, geeft de zakenman in een volgende tweet direct aan dat er ook zorgen omtrent AI zijn. Daarin meldt hij dat je je echt zorgen moet maken over de veiligheid van AI. Hij noemt het een groter risico dan Noord-Korea, waar de laatste tijd ook veel om te doen is.

Anderzijds wil Musk wellicht Facebook-CEO Mark Zuckerberg bereiken met deze tweet. Zuckerberg en Musk raakten recentelijk nog in een conflict over de technologie door ieder een ander standpunt in te nemen. Volgens Musk is AI vooral een bedreiging, terwijl Zuckerberg AI eerder een kans noemt.