Interne memo Microsoft: relatief veel Surface Books en Pro 4’s in rapport Consumer Reports

Afgelopen donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports de Surface-pc’s van Microsoft niet langer als ‘recommended’ bestempelt. Dit vanwege de slechte score bij een onderzoek onder in totaal zo’n 90.000 respondenten. Microsoft reageerde hier een dag later op in een blogpost. Daarin werd gesteld dat men zich bij het bedrijf niet kon vinden in de uitkomsten van het onderzoek van Consumer Reports. Inmiddels is er een interne memo opgedoken waarin meer informatie gegeven wordt over de cijfers die Microsoft zelf heeft verzameld.

In de blogpost waar we hierboven naar verwijzen, heeft Panos Panay, Corporate Vice President verantwoordelijk voor Microsoft Devices, het eigenlijk alleen maar over de Surface Book en Surface Pro 4. Hij stelt onder andere dat de failure and return rates van die modellen beduidend lager liggen dan de 25 procent binnen 2 jaar waar Consumer Reports het over heeft.

Veel Surface Books en Pro 4’s in het onderzoek?

Dat Panay zich in de blogpost met name richtte op de Surface Book en Pro 4, lijkt geen toeval te zijn. Uit een gelekte memo die Paul Thurrott ingezien heeft, blijkt namelijk dat er wel degelijk serieuze problemen zijn geweest met de Surface Book en de Pro 4. Op zich is dit geen nieuws overigens. Met name de Skylake-processors van Intel – die Microsoft als een van de eerste fabrikanten gebruikte – brachten de nodige problemen met zich mee. Hieronder zie je een grafiek uit de gelekte memo, die dus is gebaseerd op Microsoft’s eigen data:

Het zorgde voor een behoorlijke knauw in de relatie tussen Microsoft en Intel. Die laatste kreeg de schuld in de schoenen geschoven. Later werd volgens Thurrott echter duidelijk dat het met name de drivers en instellingen van Microsoft waren die de problemen veroorzaakten. Naar verluidt werd dit pijnlijk duidelijk toen Microsoft-CEO Satya Nadella aan mensen van Lenovo vroeg hoe zij omgingen met de problemen die Skylake met zich meebracht. Deze gaven echter aan geen problemen te hebben.

In het kort is men er bij Microsoft getuige de interne memo van overtuigd dat er relatief veel Surface Books en Pro 4’s zijn meegenomen in het onderzoek van Consumer Reports. Inmiddels zouden er geen problemen meer zijn met de apparaten. Nieuwe Surface-producten zouden ook gewoon goed functioneren.

Als de conclusie van Microsoft over de basis van het oordeel van Consumer Reports klopt, dan zouden gebruikers die vanaf nu een Surface-product kopen niet noemenswaardig meer problemen moeten hebben dan wanneer men een concurrerend product koopt. Of dit het hele verhaal is, blijft afwachten. Daarvoor moet ook Consumer Reports volledige openheid van zaken geven. Mocht dat gebeuren, dan houden we je uiteraard op de hoogte.