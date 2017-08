‘Microsoft Surface-pc’s significant minder betrouwbaar’

Hardware

Consumer Reports – de Amerikaanse evenknie van de Consumentenbond hier in Nederland – heeft drastische maatregelen genomen tegen de complete line-up van Surface-pc’s van Microsoft. Waar deze machines tot voor kort een ‘recommended’-logo hadden, is dat nu voor alle Surface-pc’s ingetrokken. De reden hiervoor is dat de pc’s van Microsoft (Surface Book, Surface Laptop en Surface Pro) ‘significant minder betrouwbaar zijn’ dan die van andere merken. Dit meldt Reuters vandaag.

Dit oordeel baseert Consumer Reports op een op het oog in ieder geval behoorlijk gedegen onderzoek onder niet minder dan 90.000 mensen die een tablet of laptop bezitten. Ongeveer een kwart van de eigenaren van Surface-producten hebben volgens dat onderzoek binnen twee jaar last van problemen met hun producten. Daarmee eindigt het zoals je kunt zien in onderstaande grafiek op de laatste plaats.

Deze bevindingen hebben er dus zoals al aangegeven dat Consumer Reports de Surface Book, Laptop en Pro niet langer aanraadt. Dat is een behoorlijke klap voor Microsoft. De VS is zonder twijfel de grootste markt voor de Surface-lijn. De conclusies van de ‘Amerikaanse Consumentenbond’ spreken daarnaast ook de motivatie achter het gesloten ontwerp van de producten tegen. In navolging van Apple beweren medewerkers van Microsoft ook regelmatig dat de Surface-producten hermetisch afgesloten zijn om onder andere het optimale functioneren van de hardware in combinatie van de software te kunnen garanderen. Daar lijkt op basis van dit rapport niet veel van te kloppen in ieder geval.

De grote vraag is of natuurlijk of deze conclusie gerechtvaardigd is. Puur kijkend naar het aantal respondenten op het onderzoek, kun je in ieder geval niet zeggen dat de dataset te klein is om een oordeel op te baseren.

Reactie Microsoft

Microsoft was er uiteraard als de kippen bij om op dit vernietigende oordeel te reageren. Inhoudelijk ging men eigenlijk niet op de zaak in. Het bleef bij de overtuiging dat het rapport niet klopt.

“Wij geloven niet dat deze uitkomst een accurate weergave geeft van de echte ervaringen van bezitters van Surface-producten, of recht doen aan de verbeteringen in zowel de prestatie- als de betrouwbaarheid per generatie Surface-producten.”

Het zou ons niet verbazen als het op het moment code rood is op sommige afdelingen van Microsoft. Zelf hadden we tijdens het testen van de Surface Book in ieder geval ook een probleempje. De dedicated GPU werd in eerste instantie niet herkend door het systeem. Met de Surface Pro (in ieder geval voor de 4) was ook het nodige aan de hand. Microsoft geeft in het statement aan dat de producten in ieder geval per generatie betrouwbaarder worden. We blijven de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard volgen.