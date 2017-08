Originele GTA-maker toont kracht cloud gaming engine met demo

Services

Grand Theft Auto, vaak afgekort tot GTA, is één van de populairste game franchises van het moment. David Jones is één van de ontwikkelaars die meewerkte aan de eerste versie in de franchise. Tegenwoordig houdt hij zich met iets heel anders bezig, namelijk de ontwikkeling van cloud computing technologie, bedoeld voor het maken van videogames. Een demo toont nu de kracht van zijn nieuwe cloud gaming engine.

Jones is sinds 2012 bezig met de ontwikkeling van de technologie met zijn bedrijf Cloudgine. De demo die hij toont is een sci-fi virtualreality-ervaring en heet They Came From Space. De ontwikkelaar waarmee VentureBeat sprak noemt zijn game een proof of concept voor de pc, Oculus Rift en HTC Vive. Er kunnen tot tien mensen tegelijkertijd deelnemen aan de demo. Dit is één van de voordelen van het gebruikmaken van cloud of datacenters via internet, waardoor taken als physics en kunstmatige intelligentie beter verwerkt worden.

Jones geeft in het interview met VentureBeat aan dat hij vooral wilde tonen aan welke diensten de ontwikkelaar vanuit een cloud-perspectief werkt. Volgens Jones is de infrastructuur van games de afgelopen vijf jaar enorm veranderd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in 2010 moest investeren in eigen krachtige servers. Bij They Came From Space komen spelers terecht in een dynamische omgeving die verwoestbaar is door het gebruik van cloud-powered physics.

Virtual reality

Ook virtual reality is een belangrijk punt van de game. Er zijn namelijk streaming director camera’s voor VR-gebruikers, waardoor Twitch-streamers directe controle krijgen over een persoonlijke camera in de game. Volgens Jones hebben VR-speler het moeilijk gehad met het streamen van hun ervaringen naar personen zonder VR-headset. Met Cloudgine kun je een camera in de wereld plaatsen en rond bewegen, terwijl de beelden die gezien worden in een 2D-scherm te streamen zijn.

Overigens maken ook andere gamestudios gebruik van de cloud gaming engine van Cloudgine. Zo gebruikt het aankomende Crackdown 3, wat toch wel één van de meest veel belovende games van het najaar is, de engine. Het wat minder bekend Oculus Toybox maakt eveneens gebruik van de technologie. Hieronder vind je de trailer van They Came From Space.