Microsoft neemt Cycle Computing over, voor HPC in de cloud

Business

Microsoft laat weten dat het Cycle Computing heeft overgenomen, een bedrijf dat zich al twaalf jaar specialiseert in geavanceerde computing taken en grote data workloads. De technologie van Cycle Computing moet high performance computing (HPC) naar de cloud van Microsoft brengen, die we ook wel kennen onder de naam Azure.

Met de software wordt het mogelijk om HPC-clusters te virtualiseren in verschillende clouddiensten. Door de overname van Cycle Computing houdt Microsoft het bedrijf uit handen van belangrijke concurrenten. Ook Google Cloud en Amazon Web Service zijn belangrijke spelers op de cloudmarkt. Voorlopig lijkt vooral AWS de leider in publieke cloud, maar de andere twee partijen zullen graag volgen. Het is namelijk de verwachting dat cloud alsmaar blijft groeien.

De software van Cycle Computing wordt gebruikt door klanten binnen de de wetenschap, productie, financiële dienstverlening, engineering en onderzoek. De CEO van Cycle Computing is verheugd om samen te gaan werken met Microsoft, zo weet Windows IT Pro. Hij laat weten dat het team staat te popelen om de CycleCloud technologie voor het managen van Linux en Windows compute en data workloads samen te voegen met Microsoft Azure’s Big Compute infrastructuur roadmap en globaal marktonderzoek.

Toekomstplannen

Aan TechCrunch laat Microsoft weten dat de klanten van Cycle Computing die AWS en GCP gebruiken op ondersteuning kunnen blijven rekenen. Toekomstige Microsoft-versies zullen zich echter focussen op Azure, zo legt Microsoft uit. De techgigant geeft aan toegewijd te zijn aan het leveren van een naadloze migratie-ervaring voor Azure, indien klanten ervoor kiezen dat te doen. Daarmee wekt Microsoft de indruk dat er waarschijnlijk geen nieuw ontwikkelwerk in de ondersteuning van AWS en GCP gestoken wordt.

De werknemers van Cycle Computing zullen deel uit gaan maken van Microsoft. Het is niet bekend welk bedrag er met de overname gemoeid gaat. Toch zullen de oprichters van Cycle Computing waarschijnlijk niet klagen, aangezien ze het bedrijf met eigen vermogen opbouwden. Er kloppen dus geen investeerders aan de deur die van het overnamebedrag willen profiteren.