Nokia 8 officieel gepresenteerd, focus op camera

Tijdens gadgetbeurs CES begin dit jaar reageerde de wereld verheugd op nieuws over Nokia. Er werd een nieuw vlaggenschip van het merk gespot op de beurs. De Nokia 8 was toen niet officieel, maar er volgde wel nieuwe berichten over de smartphone. HMD Global, dat tegenwoordig telefoons onder de naam Nokia maakt, heeft de Nokia 8 nu aangekondigd.

Het vlaggenschip neemt vooral zijn camera’s erg serieus. Zowel de selfiecamera als de camera op de achterkant zijn voorzien van lenzen van Zeiss. Aan beide kanten gaat het om 13 megapixel sensoren. De achterzijde beschikt over een dubbele camera, zoals we tegenwoordig wel vaker zien bij vlaggenschepen. Het bijzondere moet van de Bothie-modus komen, waardoor beide camera’s tegelijkertijd video’s opnemen. De gebruiker kan de opnames live uitzenden op sociale netwerken zoals YouTube en Facebook. Daarnaast maakt de Nokia 8 gebruik van Ozo Audio, dat ook te vinden is in camera’s die in 360-graden filmen. Kijkers kunnen daardoor geluid vanuit alle kanten horen.

Specificaties

Qua specificaties heeft de Nokia 8 veel weg van andere toestellen in het high-end segment, zoals de Samsung Galaxy S8. Het aankomende Nokia vlaggenschip haalt zijn kracht namelijk uit een Qualcomm Snapdragon 835-processor en 4 GB werkgeheugen. Gebruikers hebben de beschikking over 64 GB aan opslaggeheugen. Het scherm is er één van 5,3-inch met een resolutie van 2560 x 1440 en Corning Gorilla Glass 5, 2.5D Glass. Daarmee is het scherm wel kleiner dan bijvoorbeeld de Galaxy S8, die 5,8-inch meet. Dat is enigszins te verklaren door het ontwerp van beide telefoons. Samsung kiest ervoor om zijn scherm bijna door te laten lopen tot in de randen van de behuizing, terwijl Nokia dat niet doet.

De Nokia 8 kent als besturingssysteem Android 7.1.1 Nougat en zal qua afmetingen uitkomen op 151,5 x 73,7 x 7,9 millimeter. De telefoon weegt 160 gram. Nokia laat daarnaast weten dat zijn aankomende vlaggenschip over een 3090 mAh-batterij beschikt met snelle oplaadtechnologie van Qualcomm. De smartphone kenmerkt zich verder door een fysieke thuisknop met vingerafdrukscanner onder het scherm, terwijl andere vlaggenschepen soms kiezen voor een vingerafdrukscanner op de achterzijde. Bovendien beschikt de telefoon over een usb-c-aansluiting en een poort voor een koptelefoon.

De Nokia 8 zal in september verschijnen voor 599 euro. Dat is een scherpe prijs, gezien de specificaties. Het toestel verschijnt in vier verschillende kleuren: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue en Steel.