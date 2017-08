Samsung Gear Fit2 Pro kan straks ook tijdens het zwemmen gebruikt worden

Mobile

Op 23 augustus presenteert Samsung tijdens een Unpacked-evenement de Samsung Galaxy Note 8, zijn volgende toptelefoon. Maar dat is niet het enige apparaat dat straks onthuld zal worden. Samsung presenteert naar het schijnt ook een GearVR headset en de nieuwste fitness smartband, de Gear Fit2 Pro.

Over dat laatste apparaat is nu wat meer bekend, dankzij een bericht van de site VentureBeat. De smartband zou beschikken over 5 ATM waterbestendigheid, waarmee je het bandje dus tijdens het zwemmen kunt dragen. Zo kan je ook je prestaties tijdens die activiteiten volgen. Dat is nieuw, want de Gear Fit2 kan niet onderwater gebruikt worden.

Een andere toevoeging, die dit slimme bandje wellicht interessant maakt voor mensen die twijfelen tussen het aanschaffen van een smartband of een smartwatch, is het feit dat de Gear Fit2 Pro ook muziek zou kunnen afspelen. Zo zou het bandje ook offline Spotify-nummers kunnen afspelen. Net als zijn voorganger is de Gear Fit2 Pro verder voorzien van GPS-functionaliteit.

Ook handig is dat de Gear Fit2 Pro een horlogeachtig bandje biedt, waardoor het gebruikt kan worden voor meerdere soorten workouts. De smartband kan gebruikt worden met zowel Android als iOS-apparaten en is daarmee voor veel gebruikers beschikbaar.

Het is nog niet zeker of Samsung de Gear Fit2 Pro naast het huidige model wil uitbrengen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de Zuid-Koreaanse fabrikant het huidige model van de smartband geheel vervangt. Hoe duur hij wordt, of wanneer de nieuwe smartband precies te koop zal zijn is nog niet bekend.