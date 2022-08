Samsung lanceert de Galaxy Tab Active4 Pro. De Android 12-tablet is bestendig tegen stof, water, vallen en extreme temperaturen.

Samsung levert het model vanaf oktober 2022 in Nederland. De Active4 Pro volgt de Active3 Pro op. Elke tablet in de serie is ontworpen om tegen een stootje te kunnen. Samsung ontwikkelt de tablets voor frontline medewerkers in de bouw, retail, zorg en logistiek.

De Active3 Pro werd in 2020 gelanceerd. De onderdelen zijn inmiddels verouderd. Moderne processoren draaien sneller, batterijen gaan langer mee en Android is een paar versies verder. De onderdelen van de Active4 Pro zijn vernieuwd.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Het model draait op een processor met acht cores. 5G en wifi 6 worden ondersteund. De schermgrootte bedraagt 10,1 inch. Near Field Communication (NFC) maakt het mogelijk om de tablet als pinapparaat te gebruiken. De batterij is vervangbaar en ondersteunt fast charging.

Alles bij elkaar weegt het model ongeveer 675 gram. Net zoals zijn voorgangers werd de tablet getest op stof-, water-, temperatuur- en valbestendigheid. Een val van 1 meter hoog levert geen schade op. Ook extreme temperaturen zijn geen probleem.

Functies voor frontline medewerkers

Het model draait op Android 12. Om de tablet aantrekkelijker te maken voor professionals integreerde Samsung een aantal zakelijke functies. Key Mapping maakt het mogelijk om fysieke sneltoetsen in te stellen voor veelgebruikte apps. De gevoeligheid van het touch display is aanpasbaar om gebruikers met handschoenen te ondersteunen. Het maximale volume is bovengemiddeld hoog, waardoor medewerkers in lawaaiige omgevingen notificaties kunnen horen.

Beschikbaarheid

De aankomende uitvoering heeft 126GB aan opslagcapaciteit en een adviesprijs van 829 euro. Het model is vanaf oktober 2022 beschikbaar in Nederland. Beveiligingsupdates worden vijf jaar lang geleverd. Besturingssysteemupdates stoppen na drie jaar.

