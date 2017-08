Dyson lijkt te werken aan elektrische auto

Business

Dyson ontwikkelt allerhande toepassingen voor thuis. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld stofzuigers en luchtfilters in zijn assortiment. Maar het gerucht gaat al enige tijd dat het bedrijf ook werkt aan een elektrisch voertuig. Doordat Dyson nu een tweede leidinggevende van Aston Martin inhuurt, winnen die geruchten aan kracht.

Financieel persbureau Bloomberg komt vandaag met het nieuws. David Wyer, die tweeëntwintig jaar voor Aston Martin heeft gewerkt als directeur van de inkoopafdeling, gaat nu aan de slag als hoofd inkoop bij Dyson. Eerder dit jaar huurde Dyson Ian Minards, voormalig directeur van de afdeling productontwikkeling bij Aston Martin, in.

In een statement liet Dyson het volgende weten: “We hebben altijd al mensen met verschillende achtergronden ingehuurd, aangezien we meerdere technieken ontwikkelen. We zijn van plan voor 2020 nog eens 3.000 technici en wetenschappers in te huren en werken wereldwijd met meer dan veertig universiteiten samen.”

Meer bewijs

Persbureau Bloomberg verbindt het rekruteren van David Wyer en Ian Minards aan een eerder gelekt Brits overheidsdocument. Daarin viel te lezen dat Dyson financiering kreeg voor de ontwikkeling van “een nieuw elektrisch voertuig in zijn hoofdkwartier in Malmesbury, Wiltshire”. Daar komt bij dat Dyson in februari nog aankondigde dat het een nieuwe campus bouwt in Engeland waar het meer onderzoek doet naar batterijen, robotica en kunstmatige intelligentie.

De afgelopen maanden zijn er verder meer mensen ingehuurd met kennis van auto’s, die zouden kunnen helpen. Zo huurde Dyson in november vorig jaar voormalig directeur bij Synmantec Andrew Watson in, als hoofd van de afdeling machine learning. Ook werd een van de woordvoerders van Tesla, Ricardo Reyes, ingehuurd in januari.

Drukke markt

Het bewijs dat Dyson werkt aan de ontwikkeling van een eigen elektrische auto stapelt zich dus op. Mocht het bedrijf dat inderdaad doen, is dat potentieel erg interessant, en betreedt het een steeds drukkere markt. De grote autofabrikanten werken allemaal aan eigen elektrische voertuigen en doen dat vrijwel allemaal in combinatie met onderzoek naar zelfrijdende voertuigen.

Ook technologiereuzen als Tesla en Google steken miljoenen in dit soort ontwikkelingen. Als Dyson dus echt werkt aan een eigen elektrische auto, zal het iets interessants te bieden moeten hebben, wil het echt indruk maken.