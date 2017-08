Fujitsu lijkt mobiele divisie helemaal te gaan verkopen

Business

Het Japanse bedrijf Fujitsu schijnt te overwegen de divisie die zich bezighoudt met het maken van smartphones te verkopen. De concurrentie met grotere rivalen is te groot en daardoor heeft het weinig zin om de zaak zelfstandig door te zetten.

Dat melden diverse media, waaronder persbureau Reuters, vandaag op basis van de Nikkei Business Daily. Het bedrijf bracht zijn smartphone-divisie afgelopen februari nog onder in een los bedrijf. Dat trok toen investeringen van onder meer de Japanse Polaris Capital Group, het Britse CVC Capital Partners en de Chinese laptopfabrikant Lenovo. Al die investeringen ten spijt, lijkt de smartphonedivisie niet genoeg opgebracht te hebben om op deze manier door te gaan.

Het Japanse Fujitsu zou helemaal stoppen met de ontwikkeling en assemblage van smartphones, maar wel een minderheidsbelang willen houden in het bedrijf. Op die manier zou het merk wel kunnen blijven bestaan. Verwacht wordt dat in september de eerste biedingen gemaakt worden en dat de verkoop enkele honderden miljoenen dollars opbrengt.

In een statement tegenover de Financial Times laat Fujitsu overigens weten dat het bericht van Nikkei niet gebaseerd is op een formele aankondiging. Het bedrijf herhaalde dat het in 2016 zijn mobiele divisie afgesplitst heeft en “op dit moment kijkt naar de verschillende mogelijkheden, waaronder zakelijke allianties met andere bedrijven,” Maar, zo benadrukte het, “er zijn nog geen keuzes gemaakt.”

Een hint naar wat de mobiele toekomst van Fujitsu wellicht brengt, vinden we in de manier waarop het bedrijf zijn laptopzaken afgelopen februari nog afsplitste van het hoofdbedrijf. Het verhaal gaat dat Fujitsu daar binnenkort aan strategische samenwerking met Lenovo voor aan wil gaan en de twee bedrijven op het punt staan hieromtrent een deal te sluiten.