‘Bereik Tesla-vrachtwagen zo’n 320 tot 480 kilometer’

Business

Tesla werkt aan de ontwikkeling van een elektrische vrachtwagen. Waar we onlangs te horen kregen dat de vrachtwagen mogelijk autonoom kan rijden, is er nu ook nieuws over het bereik van het voertuig. Het bedrijf van Elon Musk zou zich in eerste instantie vooral op de regionale markt richten, en dat vindt zijn weerspiegeling in de prestaties.

Persbureau Reuters meldt dat het voertuig 320 tot 480 kilometer kan rijden met een acculading. De afstand hangt natuurlijk af van de vraag hoeveel er in het laadruim van de vrachtwagen zit. Het persbureau meldt de afstand op basis van Scott Perry, manager van het bedrijf Ryder System. Perry stelt eerder dit jaar gesproken te hebben met vertegenwoordigers van Tesla.

Volgens hem is Tesla van plan een groot elektrisch voertuig te ontwikkelen dat enkel geschikt is voor kortere afstanden en dan ook niet voorzien is van een slaapcabine. “Ik zou niet zeggen dat ze geen strategie hebben voor langere afstanden of een groter bereik, maar ik denk dat ze hiermee zullen beginnen,” aldus Ryder.

Tesla wilde zelf niet reageren op het verhaal van Reuters en schreef enkel het volgende: “Het beleid van Tesla is om nooit te reageren op speculatie, of het nou klopt of niet, daar reageren dwaas zou zijn. Dwaas!” Daarmee bevestigt, noch ontkent het bedrijf het verhaal van het persbureau.

Kleinere afstanden

Logisch klinkt het wel dat de elektrische vrachtwagens zich eerst richten op kleinere afstanden. Niet alleen past het bij een volledig elektrisch voertuig, dat nou eenmaal een kleiner bereik heeft dan een dieselvrachtwagen, ook is het aantal regionale bezorgingen met vrachtwagens hoog. In de Verenigde Staten vindt 30 procent van alle leveringen met vrachtwagens plaats binnen een cirkel van 160 tot 320 kilometer. Als het voertuig van Tesla verder kan rijden dan dat, zou het voor fabrikanten in elk geval interessant kunnen zijn om ze aan te schaffen.

Veel transportbedrijven zoeken momenteel naar manieren om hun voertuigen zuiniger te maken en hun transportkosten omlaag te brengen. Het liefst schakelen ze over naar elektrische voertuigen, maar de ontwikkeling van volledig elektrische vrachtwagens verloopt nog moeizaam. De reden ligt in het feit dat een accu voor een vrachtwagen nog relatief groot moet zijn. Sommige kenners denken dat er dan te weinig ruimte overblijft voor de lading.

Naar het schijnt presenteert Elon Musk de elektrische vrachtwagen volgende maand.