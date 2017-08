Microsoft verliest NYPD als Windows Phone/Mobile klant

Mobile

Dat Windows Phone dood is, wisten we al een tijdje. Microsoft heeft ondersteuning voor deze voorloper van Windows 10 Mobile eerder dit jaar stopgezet. Een belangrijke klant van Microsoft die hiervan gebruikmaakt(e) is de New York Police Department. Dat heeft nu aangegeven niet verder te gaan met het mobiele OS van Microsoft, ook niet met Windows 10 Mobile.

Microsoft verliest met het NYPD in een klap 36.000 gebruikers. Vorig jaar nog was er het plan bij de New Yorkse politie om op termijn over te stappen van Windows Phone naar Windows 10 Mobile. Kennelijk interpreteert men daar de lange radiostilte van het bedrijf uit Redmond rondom de mobiele ontwikkelingen als een signaal dat Microsoft langzaam maar zeker naar de uitgang van deze markt aan het bewegen is. Nu komt namelijk naar buiten dat het volledige korps overstapt op iPhones. Eind dit jaar moet het zover zijn. Dit is althans de strekking van een artikel in de New York Post.

Geen upgrade naar Windows 10 Mobile

Dat men in New York niet wil upgraden naar Windows 10 Mobile, is aan een kant typisch. De twee toestellen die het korps gebruikt – de Lumia 640XL en de Lumia 830 – komen namelijk wel in aanmerking voor een update. Aan de andere kant, voor de 830 is de Fall Creators Update echter al niet meer beschikbaar. Voor de 640XL is dat wel het geval, die is iets nieuwer. De twee toestellen gaan op deze manier uit de pas lopen van elkaar als het gaat om updates.

Met de NYPD is Microsoft een van zijn bekendste klanten kwijt. Het is een volgende indicatie dat de mobiele tak van het bedrijf niet lang meer zal bestaan. De Windows 10 Fall Creators update voor ondersteunde apparaten is ook bij lange na niet zo uitgebreid als deze is voor pc’s. Recent kwamen er ook duidelijke aanwijzingen dat HP druk bezig is met het testen van Android op de opvolger van de Elite X3 smartphone. Die klant zou Microsoft dus ook zomaar eens kwijt kunnen raken.

Wat komt er wel aan?

De toekomst van de mobiele tak van Microsoft lijkt dus niet meer te liggen in smartphones. Er zijn naar verluidt echter nog wel altijd plannen om producten te maken die je als telefoons kan gebruiken. Recent zagen we nog een patentaanvraag voorbijkomen die vorig jaar is ingediend en ook CEO Satya Nadella heeft gezegd dat we wel degelijk nog iets mogen verwachten van Microsoft.