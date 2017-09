Nintendo moet 10 miljoen dollar betalen voor patentschending

Nintendo heeft een boete van tien miljoen dollar gekregen in een patentzaak. Het moet die boete betalen aan het bedrijf iLife Technologies voor patentschending bij de ontwikkeling van de Wii Remote. Nintendo heeft al laten weten in beroep te zullen gaan tegen de beslissing.

De zaak werd vier jaar gelden gelanceerd in Texas. iLife Technologies klaagde Nintendo toen aan voor 144 miljoen dollar, omgerekend zo’n 4 dollar per verkochte Wii. Volgens het bedrijf maakt Nintendo inbreuk op bepaalde patenten die het mogelijk maken om te detecteren of iemand valt.

In een statement over de zaak tegenover Rolling Stone laat Nintendo het volgende weten:

“On Aug. 31, 2017, a jury in Texas found that certain Wii and Wii U video game systems and software bundles infringed a patent belonging to iLife Technologies Inc. related to detecting if a person has fallen down. The jury awarded iLife $10 million in damages. Nintendo disagrees with the decision, as Nintendo does not infringe iLife’s patent and the patent is invalid. Nintendo looks forward to raising those issues with the district court and with the court of appeals.”