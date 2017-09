Xbox-games ‘binnnenkort’ te spelen met toetsenbord en muis

Consumer

Het zal spoedig mogelijk zijn om videogames op de Xbox te spelen met een toetsenbord en muis. Dat laat Microsoft-topman Mike Ybarra weten in een vraag-antwoord-sessie die Microsoft online plaatste op zijn Twitter-account Xbox E3 Fans. Gamers krijgen daardoor de keuze om te besturen met het toetsenbord en de muis in plaats van een controller.

Ybarra geeft daarbij aan dat ontwikkelaars hulp krijgen van het bedrijf bij het ontwikkelen van multiplayergames die de ondersteuning met deze bedieningsmethode krijgen. Het is echter niet duidelijk welke games er met muis en toetsenbord gespeeld kunnen worden. Bekende competitieve multiplayer games zijn bijvoorbeeld Call of Duty en Battlefield, maar ook Grand Theft Auto.

De topman haalt tevens een voorbeeld aan waarbij er te kiezen valt uit een potje met alleen controller of alleen toetsenbord en muis. Dat kan mogelijke problemen voorkomen, aangezien spelers met toetsenbord en muis in sommige gevallen in het voordeel zijn. In een schietspel kan een gamer bijvoorbeeld beter mikken, terwijl bepaalde toetscombinaties ook sneller gaan met toetsenbord. Ook wordt het zo voor console-spelers makkelijker het op te nemen tegen pc-gamers.

Proef

Microsoft voegde in augustus als experiment al een test met muisbediening toe aan een bèta van de Xbox One-software. Het ging daarbij om het populaire spel Minecraft, waarbij de speler zijn eigen unieke wereld bouwt. Dat gebeurt door het zoeken van allerlei materialen. Dit spel werd oorspronkelijk ontwikkeld door Markus Persson, maar zijn studio groeide uit tot een bedrijf waar veel personen werken. Microsoft nam de studio later over en gebruikt Minecraft voor verschillende toepassingen, zoals educatie en augmented reality.

Tegelijkertijd is het de vraag of sommige gamers niet geneigd zijn om over te stappen van pc naar console. Het voordeel van muis en toetsenbord valt door de optie weg, waardoor de vaak duurdere game-pc’s niet meer aangeschaft hoeven te worden. Al blijft het natuurlijk onduidelijk of uiteindelijk iedere game de ondersteuning krijgt.