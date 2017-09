‘Microsoft onthult eind oktober nieuwe Surface Pro LTE’

Hardware

Microsoft zal op 31 oktober en 1 november in London een evenement genaamd Future Decoded organiseren. Een aantal sprekers komt tijdens dit evenement aan het woord, maar er duiken op internet ook berichten op over mogelijk de onthulling van een nieuwe Surface-product. The Verge meldt op basis van bronnen namelijk dat Panos Panay zal spreken op Future Decoded.

De aanwezigheid van Panay maakt het aannemelijk dat er een Surface-product gepresenteerd zal worden. Hij is de corporate vice president van Microsoft Devices en is dus de aangewezen persoon om een dergelijk apparaat te onthullen. Daarnaast weet The Verge op basis van zijn bronnen dat er op zijn minst één nieuwe Surface onthuld zal worden.

Eerder beloofde Microsoft dat er dit jaar een Surface Pro LTE-versie zal verschijnen. De bron verwacht dan ook dat dit product tijdens de beurs onthuld gaat worden. Ook een opvolger van de Surface Book (lees onze review) behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds noemt The Verge als eventuele ander apparaat de opvolger van de Surface Hub. Ook hierover schreven we al eens een review.

Andere plannen Microsoft

Microsoft heeft daarnaast Windows laptops in de planning staan die aangedreven worden door de ARM-architectuur. Het is echter niet duidelijk of Microsoft daarvoor een eigen Surface-apparaat met ARM-processor maakt. Het bedrijf ligt wel op schema om apparaten te lanceren met Qualcomm-chips. Dat bevestigt een woordvoerder van Microsoft tegenover The Verge.

De woordvoerder benadrukt daarbij dat Microsoft en Qualcomm nauw samen blijven werken met hun EOM-partners Asus, HP en Lenovo om always-ons LTE-connectie en goede batterijduur naar de markt te brengen. In de praktijk betekent de samenwerking dus dat Windows 10 naar apparaten komt met een Snapdragon-chip.

Woensdag schreven we overigens nog over de Surface Laptop. De pc’s zullen voortaan in vier kleuren beschikbaar zijn. Het gaat om de kleuren rood, blauw, zilver en goud.