Google gaat verder voor mobiele indexering en certificeert mobiele web-specialisten.

Apps & Software

Mobiele indexering is momenteel top of mind voor Google. Gisteren berichtten we al dat Google een tool ter beschikking stelt om te testen hoe vriendelijk een website is voor mobiele devices. Nu blijkt dat Google ook actief stimuleert dat ontwikkelaars zich verdiepen in mobiele websites. Hiervoor heeft Google een online cursus ontwikkeld. Bij het cursus behoort een officieel examen. De specialisten die voor het examen slagen mogen een officieel certificaat voeren. Bovendien presenteert Google een overzicht van de ontwikkelaars die de cursus hebben gehaald.

Helpt deze cursus om mobiele indexering te bespoedigen?

Allereerst zijn veel websites tegenwoordig responsive. Dit betekent dat zij automatisch geschikt zijn om op mobiele devices te bekijken. Daarbij is deze cursus uitsluitend voor ervaren ontwikkelaars. Het is al langer bekend dat internet meer en meer mobiel bekeken wordt. De vraag is hoeveel websitebouwers deze ontwikkeling links hebben laten liggen. Daarbij is de studiegids openbaar te bekijken. Deze gids is vooral een overzicht van de te examineren onderwerpen. Voor de achterliggende theorie zijn per onderwerp links opgenomen naar internetpagina’s. Deze artikelen zijn zowel van Google als van andere schrijvers.

Het online examen ziet er serieus uit. Het is te maken op het gewenste moment op de eigen computer. Voordat een kandidaat het examen kan maken is het verplicht om een ID-bewijs te uploaden. Daarnaast geeft Google aan dat internet gebruikt mag worden tijdens het examen. Plagiaat zal leiden tot een onvoldoende. Na een onvoldoende zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Mocht de kandidaat in totaal drie maal zakken, dan moet hij een half jaar wachten. Als hij of zij na dat half jaar en opnieuw het examengeld betaalt kan er weer maximaal drie keer opnieuw examen gedaan worden. Het examengeld verschilt per land, maar de introductieprijs is vanaf $ 99,-.

Daarmee is het examen makkelijk toegankelijk. De stof bestaat uit toepassing van reguliere ontwikkelvaardigheden voor mobiel en niet uit geheel nieuwe theorie. Daarmee lijkt het examen relatief eenvoudig te behalen. Voor de ontwikkelaars zal het zeker een toegevoegde waarde zijn om zich erkend Google Mobile Webspecialist te noemen. Daarmee verwachten we dat de cursus snel populair zal blijken. Google legt zo inderdaad meer aandacht op de mobiele ontwikkeling. Mobiele indexering wordt dus inderdaad verder bespoedigd.