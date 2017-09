Google stimuleert mobiele indexering met website-tool. SEO-update

Business

Mobiele indexering is het nieuwe thema van de Google zoekmachine. Al eerder berichtten wij dat Google volgens haar eigen uitspraken aan de vooravond staat van grote veranderingen. Hoe goed en gebruiksvriendelijk een website functioneert op desktop of laptop is één van de factoren (SEO-factoren) die bepaalt hoe hoog een pagina in Google eindigt (Ranking). Inmiddels merkt Google dat haar zoekmachine steeds meer gebruikt wordt via mobiele devices zoals smartphones en tablets.

Is uw website klaar voor mobiele indexering?

Om de klant een optimale gebruikservaring te kunnen bieden heeft Google daarom al eerder verklaard meer belang toe te kennen aan de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van een website op een mobiele device. Dit noemt Google de Mobiele indexering. Sterker nog, deze score wordt in de toekomst belangrijker dan de gebruiksvriendelijkheid van de desktop-site. Een negatieve mobiele indexering kan op termijn zelfs invloed hebben op een positieve ranking van de desktop site. Vooralsnog is dit niet zo, Google hanteert een overgangsfase. Tot wanneer die fase precies duurt is niet bekend.

Wel zien we dat Google steeds meer actie neemt om websites te ‘mobiliseren’. In alle stilte heeft zij hiervoor een tool ontwikkeld. Deze tool test onmiddellijk hoe vriendelijk uw website is voor mobiele devices. Deze mobielvriendelijke test geeft u via Google Searchconsole direct inzicht in de mobiele zichtbaarheid en verbeterpunten. Ook kunt u bij de analyse meer lezen over hoe u uw website geschikt kunt maken voor mobiele devices. De tool vindt u hier.

Het mooiste is voor het laatst bewaard, als uw website is geanalyseerd en geschikt bevonden kunt u deze direct aanmelden bij Google. De zoekmachine indexeert uw website dan voor mobiel gebruik. Bij het testen van de posities van bedrijven merken wij dat de impact groot kan zijn. Daar waar een website in de desktopversie op een bepaald zoekwoord niet verder komt dan de 17de plaats eindigt de website met het zelfde zoekwoord op Google mobiel op plaats 1 of 2.

Gezien de ontwikkelingen zullen we de komende tijd meer aandacht aan SEO besteden en de bewegingen bij Google scherp volgen.