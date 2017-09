Qualcomm-CEO: ‘eerste commerciële 5G-apparaten in 2019’

Networking

De CEO van Qualcomm, Steven Mollenkopf, verwacht dat de eerste commerciële apparaten met 5G in 2019 op de markt verschijnen. Dat liet de directeur van het chipbedrijf weten tijdens de Frankfurt Motor Show. Volgens hem zorgt de toenemende vraag van consumenten en bedrijven voor een versnelling, aangezien er eerst van 2020 uitgegaan werd.

Een jaar geleden dacht Mollenkopf zelf nog dat de verbindingstechnologie in 2020 op de markt zou komen. Hij voegt aan zijn uitspraak toe dat er al verschillende providers in de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea zijn die een lancering van 5G in 2019 voorbereiden. Hij denkt dat de vraag door al deze locaties flink zal toenemen, waardoor verschillende providers als eerste met de technologie willen komen en niet achter willen blijven.

De CEO noemt de drie landen ook wel typical first movers. Mollenkopf geeft daarbij aan dat China doorgaans niet een achtervolger wil zijn en een lancering tegelijk met de andere landen wil. Hoewel de directeur niets over Nederland loslaat, speelt ook ons land een belangrijke rol in de ontwikkeling van 5G. Zo is er in Groningen een kleinschalig 5G-netwerk waar proeven gedaan worden met het netwerk.

Tests

Qualcomm is een belangrijke partij als het aankomt op 5G. Het bedrijf voert al proeven uit met 5G-netwerken en kondigde in februari een samenwerking met Ericsson en Telstra aan. Daardoor testen de bedrijven radiotechnologie voor 5G (ook wel 5G New Radio, NR) interoperabiliteit en doen ze een over-the-air veldproef met de huidige 5G NR specificaties die aan de 3GPP-standaarden voldoen.

Voor de proef gebruiken de partijen millimetre-wave (mmWave) spectrumtechnologieën tegen hogere frequentiebanden om de netwerkcapaciteit te verhogen en multi-gigabit snelheden met 28GHz, 39GHz en suc-6GHz spectrumbanden toe te staan. Qualcomm en Ericson zullen tevens samenwerken met Japanse telecomprovider NTT DoCoMo en in Europa met Vodafone voor andere 5G-proeven.

Overigens in Qualcomm niet de enige partij die werk maakt van 5G. Zo kondigde concurrent Intel vorige week nog een testplatform voor 5G aan, dat in december zal verschijnen. Ook de concurrentie lijkt daardoor een versnelling voor de nieuwe standaard te zorgen.