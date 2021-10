Qualcomm opent met nieuwe RF-filter de deuren voor 5G

Qualcomm maakt de aankomende beschikbaarheid van een nieuwe radio frequency (RF)-filter bekend. De zogeheten ultraBAW filtert golven in frequentiebanden tussen de 2,7- en 7,2 GHz, wat een optimale verbinding tussen draadloze devices en wifi 6-routers toestaat. Hoe werkt dat precies?

De meeste draadloze devices hebben meerdere radio frequency (RF)-filters. Smartphones, laptops, voertuigen, IoT devices, noem maar op. RF-filters isoleren signalen met frequenties en golflengtes die op het gebruiksdoel van een apparaat aansluiten. Klinkt abstract – en is het ook. Vandaar verduidelijken we met het volgende voorbeeld.

Verbind je een smartphone met een 5Ghz wifi 6-router, dan draagt een RF-filter zorg voor de isolatie van het 5 Ghz wifisignaal. Bel je met een 4G-apparaat naar een Nederlandse nummer, dan zorgt de RF-filter voor een isolatie van de 1,8 GHz- en 2,6 GHz-signalen waarop 4G-masten zenden. Ontbreekt de RF-filter, dan ontbreekt een helder signaal.

Het belang van de nieuwe RF-filter draait om de bewegelijkheid van de frequenties en golflengten waarmee apparaten als satellieten en routers zenden. Deze frequenties en golflengtes verschillen niet alleen per praktijktoepassing, maar per periode. Het stokoude 2G-netwerk steunde op andere frequenties dan 4G en 5G. Technologie ontwikkelt door, frequenties worden hoger, en golflengtes worden korter. De marges van RF-filters moeten meebewegen met de zendtechnologie van het moment – en Qualcomm is een van de fabrikanten die daarin slaagt.

De geïntroduceerde ultraBAW RF-filter isoleert frequenties tussen de 2,7 en 7,2 GHz. Precies in het straatje van moderne wifi-routers, die regelmatig op de frequentiebanden van 6 GHz (wifi 6E), 5 GHz (wifi 6) en 2,4 GHz zenden.

Tip: 5G vs WiFi: de nieuwe draadloze verbindingen

Aanleiding en praktijktoepassing

De ultraBAW dient als toekomstgerichte aanvulling van de ultraSAW. Deze 600 MHz tot 2,7 GHz-filter werd in begin 2020 geïntroduceerd.

Het bereik van de ultraSAW is toegespitst op het ontvangst van 5G-signalen die vanaf 1 september 2022 in Nederland worden gezonden op de 700-, 1400 en 2100-MHz-banden. Verpak je de eerdere ultraSAW en nieuwere ultraBAW in één device, dan beschik je over een uitzonderlijk goed bereik van zowel 5G- als moderne wifi-golven.

Een woordvoer van Qualcomm meldt dat devices met dergelijke combinaties vanaf de tweede helft van 2022 zullen verschijnen. “De nieuwe ultraBAW RF stelt de volgende generatie mobiele devices, laptops en diverse oplossingen voor IoT en automotive in staat om de vruchten van zowel 5G als wifi te plukken.”

Tip: KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo moeten samen één 5G-netwerk bouwen