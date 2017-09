Intel onthult nieuwe Coffee Lake processoren

Hardware

Intel heeft de achtste generatie processoren officieel onthuld. Het gaat om zes nieuwe processoren, die vooral gericht zijn op gamers, mensen die content produceren en mensen die hun processor graag overklokken. De achtste generatie processoren zal vanaf 5 oktober te koop zijn.

Voor het eerst presenteert Intel een Intel Core i5-processor met zes rekenkernen, en een i3-processor met vier rekenkernen. Belangrijker wellicht is de nieuwe i7-processor, die volgens Intel zijn “beste gaming desktop processor ooit” is. Deze beschikt over een kloksnelheid van 4,7 GHz en over Turbo Boost Technology 2.0.

“We zijn erop gebrand om de enthousiaste gemeenschap een ultieme dekstopervaring te bieden, met de beste prestaties die het platform de kracht geven die ze nodig hebben,” aldus manager Anand Srivatsa. “Onze achtste generatie Intel Core desktop processoren leveren over het geheel ongelofelijke verbeteringen en bieden – vooral voor gamers – de best mogelijke ervaring.”

De processoren

De Coffee Lake cpu’s zijn gemaakt op 14nm, middels het derde generatie productieproces. De kloksnelheden liggen in basis iets lager dan voorgaande generaties, maar de processoren zouden toch sneller zijn door de extra rekenkernen. Ook ligt de Turbo Boost-snelheid iets hoger dan normaal, eveneens met als doel om de processoren iets sneller te maken. Dat moet je terug gaan zien in de prestaties.

Volgens Intel zijn de processoren tot 25 procent sneller dan de zevende generatie Intel Core-processoren bij bijvoorbeeld de Gears of War-spellen. Ook zouden ze tot tweemaal zo snel zijn als apparaten van drie jaar geleden. Verder zou de achtste generatie 32 procent sneller zijn bij het editen van 4K-video’s.

Vanaf 5 oktober zijn de nieuwe processoren beschikbaar.