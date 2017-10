Microsoft brengt Edge naar iOS en Android

Apps & Software

Microsoft heeft een bètaversie van een mobiele versie van browser Edge naar iOS en Android gebracht. Het bedrijf brengt daarbij niet de browser zelf naar de mobiele besturingssystemen, maar de “Edge-ervaring”, in de vorm van geheel nieuw ontwikkelde applicaties.

In de aankondiging stelt Microsoft dat de release veelgevraagd werd door mensen die gebruik maken van Edge op Windows 10-computers. Volgens Microsoft wilden zij dat de browse-ervaring ook naar mobiele telefoons gebracht zou worden. Aan die verzoeken geeft het bedrijf nu dus gehoor, middels nieuwe apps.

Edge voor iOS en Android

“Microsoft Edge voor iOS en Android brengt bekende functies als je favorieten, leeslijst, nieuwe tabpagina en leesmodus naar je computer en telefoon. Dus welk apparaat je ook gebruikt, het browsen gaat met je mee. Maar wat Microsoft Edge echt van de rest onderscheidt, is de mogelijkheid om verder te gaan op je pc, waarmee je direct de pagina waar je naar kijkt kunt openen op je pc, of hem bewaren voor later.”

“Verreweg de meeste Windows 10-gebruikers hebben een iOS of Android-telefoon,” laat Joe Belfiore – vicepresident van Windows Experience – tijdens een interview met de site ZDNet weten. “Maar er is geen goed systeem om pc’s met deze telefoons te verenigen. Deze twee apps zullen het geheel samenbrengen voor onze klanten.”

Verregaande integratie

De gedachte dat er meer integratie moet komen tussen smartphones en computers is geen nieuwe, maar wel een die verdere uitwerking verdient. Mensen wisselen nu eenmaal veel tussen verschillende apparaten, waaronder hun smartphone en laptop of computer. Daarbij kan het frustrerend zijn om pagina’s opnieuw te moeten zoeken en laden als je van je computer naar je smartphone wisselt.

Microsoft lost die frustratie in elk geval op voor gebruikers van Edge. Voorlopig is Microsoft Edge voor iOS en Android overigens alleen in US-English beschikbaar. Andere landen en talen worden naarmate de bèta vordert toegevoegd. Ook is er nog geen ondersteuning ingebouwd voor Android-tablets en iPads.